Gençlerin gözüyle Türkiye

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin yaptığı “Türkiye Gençlik Araştırması”nın sonuçlarına göre, gençlerin gözünden Türkiye:

GENÇLER MUTSUZ, ENDİŞELİ VE BAŞKA ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYOR

- Türkiye’de en çok yaşanan sorunlar sırasıyla; mevcut ekonomik sıkıntılar, hukuk ve adalet, işsizlik, adam kayırma-yolsuzluk ve rüşvet; yüzde 98.4.

- Türkiye ekonomik olarak az gelişmiş-gelişmekte olan bir ülke; yüzde 73.

- Türkiye’de şu an uygulanan ekonomi politikaları başarısız; yüzde 80,6.

- Türkiye’deki ekonomik durum kötü; yüzde 86,2.

- Türkiye’deki gelir dağılım eşit değildir ve dengesizdir; yüzde 88,7.

- Türkiye’de çok fazla işsizlik var; yüzde 84,6.

- Hükümetin eğitim uygulaması yanlış; yüzde 75,7.

- Devlette işe alımlarda ehliyet ve liyakate uygun davranılmıyor; yüzde 71,3.

- Türkiye için, parlamenter sisteminin daha uygun olduğunu düşünüyorum; yüzde 74,3.

- İmkânım olsa yurt dışındaki bir ülkede yaşarım; yüzde 63.

- Yaşadığım hayat şartlarından mutluyum; yüzde 17.3.

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Gençler mutsuz ve ülkeden gitmek istiyor

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin, “Türkiye Gençlik Araştırması”na göre gençlerin “sadece yüzde 17,3’ü mutlu ve yüzde 63’ü, imkân olsa başka ülkede yaşamak istiyor.

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin,16 ilden 18-25 yaş aralığındaki 2 bin 140 gençle görüşerek yaptığı “Türkiye Gençlik Araştırması”nın sonuçları yayınlandı. “Sosyo-demografik sonuçlar” alt başlığında, araştırmaya 16 ilden 2 bin 140 kişinin katıldığı, katılanların yüzde 56’sının kadın, yüzde 44’ünün erkek olduğu ve araştırmaya katılanların yaş aralığının 18-25 olduğu bilgileri yer aldı. Katılımcıların yüzde 27,4’ü iş sahibi iken, yüzde 58,4’ünün işçi olarak çalıştıklarını belirttikleri aktarıldı. Ayrıca çalışmayanların yüzde 88,5’inin öğrenci olduğu; çalışanların yüzde 13,5’inin devlet memuru ve yüzde 12,1’inin avukat, doktor gibi “nitelikli” meslek sahibi olduklarını belirttiği yer aldı.

EKONOMİK AÇIDAN ZORLUK ÇEKİYORLAR

Raporda, katılımcılardan öğrenci olanların yüzde 23,7’sinin kaliteli bir eğitim aldıklarını belirttiği, yüzde 60,4’ünün ise eğitimlerinden orta derece memnun olduğunu belirttiği kaydedildi. Devamında, “Öğrenci olan gençlerin yüzde 61,3’ü eğitimlerini sürdürürken ekonomik açıdan zorluk çekmektedir” tespitine yer verildi. Araştırmaya katılanların “sadece yüzde 17,3’ü mutludur” denilirken, “orta derecede” mutlu olanların oranının yüzde 52,5 olduğu ve katılımcıların yüzde 30,1’inin kendini mutsuz olarak değerlendirdiği kaydedildi. Katılımcıların gelecek hedefleri ve yaşamak istedikleri ülke tercihlerine yönelik tespitler ise şöyle aktarıldı:

Hedef iyi bir hayat yaşamak

“Gençlerin gelecekteki en önemli hedefi iyi bir hayat yaşamaktır (yüzde 46,7). Gençlerin yüzde 63’ü, imkân olsa başka ülkede yaşamak istemektedir. İlk sırada tercih edilen ülke Almanya, ikinci sırada ise ABD’dir. Ülkeler grubu ise Avrupa, İskandinav ülkeleri ile Kanada’dır. Bir başka ülkede yaşama isteğinin en önemli nedeni (yüzde 47,8), yaşam koşullarını yükseltme isteğidir. İkinci önemli neden (yüzde 20,7) o ülkelerde daha çok özgürlük olduğu düşüncesidir.” Gençlerin Türkiye’deki ekonomik duruma ilişkin görüşleri ise şu şekilde aktarıldı: “Türkiye ekonomik olarak az gelişmiş-gelişmekte olan bir ülkedir diyenlerin oranı yüzde 73’tür. Türkiye’nin şu anki ekonomi politikaları başarısızdır diyenlerin oranı yüzde 80,6’dır. Türkiye’deki ekonomik durum kötüdür diyenlerin oranı yüzde 86,2’dir. Türkiye’deki gelir dağılım eşit değildir ve dengesizdir diyenlerin oranı yüzde 88,7’dir. Türkiye’de çok fazla işsizlik vardır diyenlerin oranı yüzde 84,6’dır. Tüketimim konusunda kendimi sınırlandırdım, tüketimimi azalttım, yüzde 84,4.”

ÖNE ÇIKAN TERCİHLER

Hükümetin uygulamalarına ilişkin, katılımcıların yüzde 70,4’ünün hükümetin yönetim biçimini doğru bulmadığını ve yüzde 81,2’sinin hükümetin adalet uygulamalarını doğru bulmadığını söylediği aktarıldı. Hükümetin ekonomi uygulamasını doğru bulmadığını belirten katılımcı sayısı yüzde 83,8 iken, hükümetin eğitim uygulamasını doğru bulmadıklarını söyleyen katılımcı sayısı yüzde 75,7 olarak raporda yer aldı. Öne çıkan diğer tercihler ise şöyle sıralandı: Türkiye’nin bugünkü yönetiminden memnun değilim, Türkiye çok kötü yönetiliyor, yüzde 69,6. Türkiye’nin geleceğini çok iyi görmüyorum ama geleceğinden umutluyum, yüzde 39,4. Türkiye’nin geleceğini çok iyi görmüyorum geleceğinden umutsuzum, yüzde 27,2. Türkiye’de sorunlar yaşanmaktadır, yüzde 98,4. En çok yaşanan sorunlar sırasıyla, mevcut ekonomik koşullar, hukuk ve adalet, işsizlik, adam kayırma-yolsuzluk ve rüşvet. Devlette işe alımlarda ehliyet ve liyakate uygun davranılmadığını düşünüyorum, yüzde 71,3.

Ankara - anka