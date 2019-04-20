Bu ay kitaplığımızda Sebahattin Yaşar’ın kaleme aldığı “Gençlik ve His Eğitimi” kitabı var.

Harran Üniversitesi’nde akademisyen olan yazarımız, mesleği gereği gençlerle devamlı hemhâl. Bu hemhâl oluşların neticesi olarak ortaya çok fazla tecrübe çıkmış. Yaşar da bu fırsatı kaçırmamış ve gençlik döneminde coşkun bir ırmak misali olan hislerin patolojisini ortaya koymuş. Evet, hepimiz biliyoruz ki, “Gençlik, insan hayatının en dinamik dönemidir. Bu dönemin en etkin unsurları da hislerdir. Hisler doğru yönetilebildiği takdirde, ‘delilikten bir şube’ olarak tanımlanan gençlik dönemi, sağlıklı atlanabilecek ve ebedî bir gençliği netice verecektir.”

Gençlerden ümitliyiz

Gençlere hislerini yönetme sanatını öğreten kitabın, oldukça akıcı, anlaşılır, yalın ve sıkıcı olmayan bir üslubu var. Dokuz bölümden oluşan kitabın pek çok alt başlığı bulunuyor. Bu da kitabı okurken, “Bu bölümden ne anlamalıyım?” sorusunun cevaplanmasını kolaylaştırıyor. Kitabı okunası kılan bir diğer etken de şu: Sadece gençlere yol gösterici değil bu kitap. Gençlerle hemhâl olan herkese ışık tutuyor, yol gösteriyor. Bu yüzden hitap ettiği kitle oldukça geniş. Sebahattin Yaşar, kitabın konusu hakkında şunları söylüyor: “Gençlik ve his, insanda iki güç odağı. Dolayısıyla hem gençlerin hem de genci olan ebeveynin bu konuyu ciddiye alması gerekiyor. Gelecek, bu iki unsurun doğru yönetilebilmesi ile şekillenecek. Ya hisler doğru kanalize edilecek ve gençler ayağa kalkacak ya da geleceği görmeyen hazırcı hisler gençleri yok edecek. Ama biz gelecekten, gençlerden ümitliyiz. Çünkü istikbalde aklı iknâ ve kalbi tahmin eden dinamikler galip gelecektir.

•Sevmek bir çeşit eğitimdir

•Aidiyet psikolojisi: İnsan sahipsiz değildir

•Hayatını davasına verene davası hayat verir

•Kendinizi önemseyin, ama beğenmeyin

•Dünya bozulmuş diyenin, dünyası bozulmuştur

•Gençler anlayış bekler

•Özgürsünüz, ama sorumlusunuz

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Keçelinin Kitaplığı

Hazırlayan: Fethiye Akay

Kaynak: Genç Yorum Dergisi