Gözümüzün önündeki gerçek: Kadına şiddet

Genç Yorum dergisi 182. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Kadına şiddet” başlıklı Ekim sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Şiddetin tanımı ve türleri, kadının şiddet gördüğü alanlar, dil ve şiddet ilişkisi, kadına şiddeti besleyen unsurlar, kadına şiddetin aile ve toplum üzerindeki etkisi, aile içi şiddetin hukukî boyutları, medyanın şiddet karşısında duruşu,ataerkil kültür ve şiddet ilişkisi, toplumsal vicdangibi konuların ele alındığı Ekim sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Nuriye Sultan Kostak: “Neden mi “kadına şiddet” sayısı yaptık?”

Psikolojik Danışman Abdulkadir Sinoğlu: “Dile dikkat!”

Muhammed Okur: “Fıtrat ve kıymet”

Psikolog Ayşenur Aydoğdu Akten: “Bu vurmuş, bu görmüş, bu da devam ettirmiş”

Bilal Said Parlakoğlu:“Şiddet zayıflıktır”

Uzm. Klinik Psikolog Banu Arslan: “Kadına şiddet, yalnızca kadına şiddet değildir”

Psikolog Melike Nur Sultan Akkaya: “Elinden geleni ardınakoyma”

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Av. Kadir Akbaş ile röportaj

Av. Kadir Akbaş ile Tuğba Karakurt’un gerçekleştirdiği röportajda, kadına şiddetin yargıya yansıyan boyutu, kanunların sağladığı imkânlar, neler yapılabileceği ve bu konuda yapılmış güncel ve özellikli bir araştırmanın sonuçları yer alıyor.

Dr. Feyza Akın Erdem ile röportaj

Şulenur Yıldırım&Melike Nursultan Akkaya’nın, Sosyolog Dr. Feyza Akın Erdem ile gerçekleştirdiği, kadına şiddetin medya boyutunun konuşulduğu röportaj Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Her ay olduğu gibi

Handenur Yaşar, Yeşil Yorum’da “Siyaset yeşilizmle niye çatışır?”; Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Sır”; Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Hayatın adımları”; Fatma Zehra Şimşek & Duygu Yüksel & Esra Yavuzyiğitoğlu; Bâb-ı Edebiyât’ta “Karacaahmet’in hâmûşânı”yazılarıyla bu ay da Genç Yorum’da.

Her ay olduğu gibi, Türkiye ve dünya gündeminden içeriklerle Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum ve Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum okurlarını bekliyor.

Çizi-Yorum sayfasında ise Hümeyra’nın çizgileri yer alıyor.

Keçeli’de bu ay

İlgi çekici ve zengin içerikleriyle Keçeli’de bu ay: Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Avrupa’da sayfasında “Çedile yuva’ya uçuyor” yazısıyla; Edibenur Üner, Her Telden’de “Dünyanın akciğerleri tehlike altında”,“ KADES - Kadın Destek” haberleri ve Sinematograf köşesiyle; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “140 journos” oluşumu hakkında bilgilerle ve Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Öfke Dansı” kitabının tanıtımıyla yer alıyor. Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Küçük mavi bir masa” ve Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Öğrenci işi dost kalmak” yazılarıyla Keçeli okurlarını bekliyor.