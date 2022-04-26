Herşeyin başı demokrasi ve insan hakları

Avustralya Temsilcimiz Fatih Yargı, Avustralya’nın, ortak noktaları mülteci olan en genç seçilmiş belediye başkanlarının hayat hikayelerini örnek olarak anlatarak, “Her şeyin başı demokrasi ve insan hakları” vurgusunu yapıyor.

Fatih Yargı şunları kaydediyor:

“Jasmine Nguyen yirmi dört yaşında. Ailesi mülteci olarak yıllar önce Vietnam’dan, komünist rejim ve yokluktan kaçarak tekneyle okyanusun dev dalgalarını aşarak Avustralya’ya sığınmış. Kızları sığındıkları bu ülkede şimdi Brimbank Belediye Başkanı. Annthony Tran yirmi üç yaşında. Onun da hikayesi farklı değil. Onun da ailesi Jasmine’nin ailesi gibi denizleri aşarak sığınmışlar bu imkanlar ülkesine. Onların da oğlu şimdi bir diğer belediyede başkan. Her ikisi de Avustralya’nın en genç seçilmiş belediye başkanları. Tıpkı yeğenimiz Selçuk Şanlı gibi. Selçuk’un ailesi de bu ülkeye yıllar önce Türkiye’den göçmen olarak gelmişler. Onların da oğlu Belediye Başkanı seçilmişti. Hem de Müslüman nüfusunun yüzde birlerde olan belediyemizde. Her şeyin başı demokrasi ve insan hakları. Diğer millet, ırk, din, kültür ve geleneklere saygılı olmak, birbirimizi tolere edebilmek. Farklı kültür, din ve milletlerin bir arada yaşamasını sağlayan yapıyı oluşturmak. Medeni insanlar gibi yan yana yaşayabilmek”