İlmin yaşı olmadığını gördük

15 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İstanbul Ümraniye’de gerçekleşen hızlandırılmış Risale-i Nur okuma programında bu hakikatlere ekmek ve su gibi ihtiyacımızın olduğunu fark ettik.

HABER: Zehranur Erdem - Zehranur Yıldız

15 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İstanbul Ümraniye’de gerçekleşen REM hızlandırılmış Risale-i Nur eğitim programına; Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karaman, Konya, Kütahya, Manisa, Siirt ve Urfa’dan gelen kardeş ve ablalarla müzakereli dersler, kavram çalışmaları, uhuvvet dolu çay saatleri, tefekkür gezileri ile dolu üç haftayı geride bıraktık. 18’den 67’ye uzanan yaş aralığıyla ilmin yaşı olmadığını ablaların tecrübesi ve gençlerin enerjisiyle görmüş olduk.

Muhtelif illerden gelen abla ve kardeşlerimizle bir çizgi üstünde omuz omuza vermekle şahs-ı manevideki feyzi ve kuvveti hissettik. Uykumuzun da bir ibadet sayıldığı bu programda dünyevi meşgalelerimizden bir nebze sıyrılmakla hakikatlere ekmek ve su gibi ihtiyacımızın ne kadar şedit olduğunu fark ettik.

Üstadımızın tabiriyle her Nur Talebesi bu kudsi davanın birer azası, çarkı ve ümmeti sahil-i selamete çıkaran Risale-i Nur gemisinin hademeleri hükmündeydi. Bize de bu davada elinden geleni eksik etmeyen, programı düzenleyen Risale-i Nur hakikatlerini anlamamızda yardımcı olan; ruhumuzun, kalbimizin, aklımızın ve midemizin doymasında emeği geçen başta İstanbul cemaati olmak üzere herkese teşekkürü borç biliriz.

Risale-i Nur’u anlayarak ve kabul ederek okuyan, zeki bir muhatap ve müşteri olmayı en birinci vazife edinen program katılımcılarına sözü devrediyoruz.

Leyla Demir/Ankara: Evvela böyle bir programda emeği geçen cümle kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Çok âli niyetleri, gayretleri, ciddiyet ve fedakarlıkları, şevk ve heyecanları maddeten olduğu gibi kalben ve ruhen de hissettik. Allah ebeden razı olsun. Vatanımızdan dört bir yanından bu programa dahil olan evlatlarımız ve kardeşlerimizle bir aile olduk. Sanki her birisi özenle seçilmiş, ince eleklerden elenip buraya gelmişlerdi. Farklılıklar içindeki uyum muhteşemdi. Anlatılmaz yaşanır diyorum. Hissiyatımı ifade etmekten aciz kalıyorum. Derslerimiz tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ubudiyet başta olmak üzere Risale-i Nur Külliyatının tamamını okumuş, dinlemiş gibi olduk. Maddi ve manevi rızkımız çok bereketli idi. Nimet nimet içinde…

Zaman nasıl geçti anlayamadık. Tadı damağımızda kaldı diyebilirim. Tattık ama doyamadık.

“İlmin yaşı yoktur” diyerek büyük bir heyecanla koşarak bu sofraya dahil olduk elhamdülillah. Hassaten aynı sofrada evladınla birlikte olabilmek… Elfü elfi amin. İstanbul’un manevi kahramanları bizlere unutamayacağımız bir ev sahipliği yaptılar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mevlam hizmetlerini daim ve muvaffak eylesin. Hasılı kelam sakın geç kalmayın, şimdiden REM 2024 müracatlarınızı yapın, güzelliklerden mahrum kalmayın. REM bir dokunuştur, hayat sayfanızda bu dokunuşu hissedin. Elhamdülillahi heza min fadli Rabbi.

Fatma Yetim/Şanlıurfa: İlk defa REM programına katıldım ve iyi ki katılmışım çok verimli zaman geçirdik. Türkiye’nin dört bir yerinden hiç tanımadığım insanlarla 20 gün boyunca abla, kardeş gibi yaşadık. Yaşça büyük ablalarımızın hayat hikâyeleri ve deneyimleri bize yeni ufuklar açtı. Her açıdan istifadeli bir programdı.

Sümeyye Tuna/İstanbul: Nasıl bu kadar çabuk geçtiğinin hayretini sıklıkla yaşadığımız, cennete manzaralar gönderilen harika bir programdı. Hac, âlem-i İslâm’ın diğer fertleriyle buluşma, tanışma, kaynaşma, müzakere etme vesilesi olduğu gibi bu eğitim de Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan kardeşlerimizle uhuvvetimizin pekişmesini, tesanüdün kuvvetlenmesini ve biz gençler arasında yeni hizmet filizlerinin yeşermesini sağladı biiznillah. Bu güzel meyvelerin alınmasında, ders vazifelisi ablalarımızın derslerdeki heyecanları, şevkleri, gayretleri, sorularımıza Risale-i Nur’dan mukni cevaplar vermeleri ve arka plandaki ablalarımızın bitmeyen hareketlilik ve enerjileri elbette ki en büyük sebeplerden. Yemek annemize de leziz nimetlere vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Allah bu hizmette emeği geçen herkesten razı olsun. Bizleri hayırla, ihlasla, afiyetle, tesanüdümüzü artıracak daha nice programlarda buluştursun.

Hacer Açıkbaş/Ermenek: Bu programda Risale-i Nur’un hakikatlerini, devamlı ve anlayarak okunması gerektiğini anladım. Zübeyir Ağabey’in “Oku, oku, kabirde okuyamazsın” dediği gibi devamlı okumak… REM programını hazırlayanlar ve bize sunanlardan Allah ebeden razı olsun. Aynı zamanda değişik illerden gelen kardeşlerle ihlas, tesanüt, ve uhuvvet düsturlarını iç içe yaşadık. Rabbim sebat ve sadakatle Risale-i Nur dairesinde ebediyen olmamızı nasip etsin.

Cevriye Ertan/ Eskişehir: Risale-i Nur’ların her bir kitabı, her bir konusu, her soruya mantıklı ikna edici cevaplar veren ve şu fani dünyada ahiretimizi kazandıracak en güzel eserler hakikatler elhamdülillah. Yeni Asya ayrıcalığı büyük bir şükür sebebi. 50 yıldır aynı istikamet üzere devam eden cemaatin bir ferdi olmak ve şahs-ı manevisinde bulunmak büyük bir lütuf. 66 yaşında REM programında olmak lütufların en büyüğü benim için. Rabb’ime ne kadar şükretsem azdır. Yıllar önce her yıl olan REM programlarını duyardım. Yaşım ve tahsil durumum uygun olsa ben de o programlarda bulunsam diye çok hayıflanırdım, çok isterdim. Fakat Rabb’im bu sene 21 günlük REM programına benim gibi günahkar, kusurlu, aciz kuluna da nasip etti.

Son derece istifadeye medar olan, REM programını organize eden, bizleri misafir eden, maddi manevi ikramlarını bizlere cömertçe sunan İstanbul cemaatine; 21 gün ağustos ayının sıcağında uzaktan yakından fedakarlık yapıp gelen, Risale-i Nur’lardan seçilmiş hassas konuları (tevhid, nübüvvet, ubudiyet, ihlas, uhuvvet, tesanüt, hizmet, dava, sıdk, lahikaların önemi) bizlere okuyan hal ve kalleriyle bizlere şevk verip örnek olan kardeşlerime hepimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabb’im hepsinden ebeden ve daimen razı olsun. Genç, yaşlı tüm kardeşlerime tavsiyem böyle akla, ruha, kalbe tüm latifelerimize sirayet eden çok istifadeye medar olan Risale-i Nur programlarını takip edin, katılın inşallah. Kabul ederlerse seneye de ilk yazılanlardan olmayı düşünenlerdenim. Esselemü aleyküm ve rahmetullah.