İnsanlığın ortak dili: Merhamet

Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “İnsan kalmak için merhamet” başlıklı 177. sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Fıtratımıza konulan merhamet ve şefkat duygusu, sosyal hayatta özellikle ihtiyacımız olan merhamet, Peygamber Efendimiz’in (asm) ve Bediüzzaman Hazretleri’nin şefkati, Rahmet ayı Ramazan gibi konuların ele alındığı Mayıs sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Hasan Yüksel: “Sosyal hayatta merhamet”

Nuriye Sultan Kostak: “Ramazan: Tam ameliyat zamanı”

Bilal Said Parlakoğlu: “Şefkat Peygamberi”

Ersin Acar: “Ebuşefkat”

Said Yüksekdağ: “Kime merhamet edilmez?”

Mustafa Gönüllü: “Merhamet dini İslâmiyet”



Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle, Boğaziçi Üniversitesi GETEM Laboratuvarı Direktörü ve Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Dr. Engin Yılmaz ile Merve Yavuz’un gerçekleştirdiği röportaj Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Her ay olduğu gibi

Caner Kutlu, Zihnin Çarkları’nda “Bahane”; Psk. Banu Arslan, 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Multitasking Person (Çoklu görev insanı)” ve “Dağınık Beyin Sendromu” yazılarıyla bu ay da okurlarını bekliyor. Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum, Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum, ilginç bilgilerle Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavukları her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Daha başka?

Son Şahitler serisinde bu ay Ayşenur Özer’ın çizgileriyle Avukat Bekir Berk’in hayatı var. 6 Nisan tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 10. Risale-i Nur Gençlik Kongresi’nin Masa Çalışmaları Deklarasyonları’nın tamamı bu ay Genç Yorum’da.

Keçeli’de bu ay

Özgün muhtevalarıyla 3. yılına giren Keçeli gene dopdolu. Keçeli’nin Kitaplığı’nda Fethiye Akay “Gençlik ve His Eğitimi” kitabının tanıtımıyla, Feyzanur Elif Mutlu Çedile Avrupa’da köşesinde “Kafamı dinliyorum, gözlerim kapalı” yazısıyla, Emine Sultan Çakır Eskimez Yazı’da “Affeden kazanır” yazısıyla ve Şüheda Kale Hayâlnâme’de “Orucun sırrına erenler” yazısıyla yer alıyor. Edibenur Üner Her Telden’de “Extinction Rebellion-Yok Oluş İsyanı” ve “Yaşayan Kütüphane” haberleriyle, Şule Konca Öğrenci İşi’nde “Öğrenci İşi’nde Ramazan” meselesiyle, Büşra Bakırcı Çay Saati’nde “Uçak izi, daha doğrusu kuyruk izi (Contrail)” araştırmasıyla ve Neslinur Zeynep Mutlu Ehl-i Medya’da “Paperscosm” Instagram hesabının tanıtımıyla Keçeli okurlarını bekliyor.

İstanbul – Yeni Asya