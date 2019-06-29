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29 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İnternet kullanımı mutlu ediyor mu?

29 Haziran 2019, Cumartesi
Yapılan araştırmalara göre, internet kullanımının gençleri mutlu etmediği ortaya çıktı.

Oxford Üniversitesi’nin İngiltere’deki 12 bin genç ile yaptığı anket sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 1’inden de az bir oranı mutsuzluk sebeplerinin sosyal medyaya bağlı olduğu cevabını verdi. Araştırmalar sonucunda aile, arkadaşlar ve okul hayatı, gençlerin mutluluğunda daha etkili bir yere sahip olduğu söylendi.

Gençler internette ne tüketiyor?

IAB Türkiye Internet Ölçümleme verilerine göre ise genç internet kullanıcılarının en fazla ilgilendikleri muhteva arama motorları, video / TV, sosyal ağlar, haber ve kamusal muhteva web sitelerinin öne çıktığı görülüyor. Oxford Internet Enstitüsü’nden Prof Andrew Przybylski ve Amy Orben, araştırma ile ilgili olarak hayat memnuniyeti ile sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkilerin beklenildiğinden çok daha az olduğunu belirtti. Gençlerin yüzde 1’den de az bir oranı Facebook gibi sosyal medya platformlarının kendilerinin mutluluğunda etkili olduğunu düşünüyor.

Dijital reklâm ne kadar etkili?

Gemius AdReal verilerine göre 2018 yılında toplam reklâm gösterimlerinin yüzde 11’i 18-24 yaş arası internet kullanıcıları tarafından tüketildi. Bu oranın diğer yaş gruplarında daha yüksek olması henüz alım gücü anlamında rüştünü ispatlamamış bu yaş grubunun reklâm verenlerin birincil önceliğinin olmadığını da gösteriyor. Trendyol, Çiçeksepeti ve N11 bu endüstride gençlere en fazla ulaşan markalar olarak öne çıkıyor. Oyun ve eğlence endüstrisi yüzde 14 ile ikinci sırada yer alıyor. Epic Games ve Lokum Oyun bu endüstride 18-24 yaş arasındaki gençlere en fazla reklâm gösterimi yapan markalar oluyor. Üçüncü sırada ise medya endüstrisi yer alıyor. Bu kategoriyi domine eden marka ise 2018 yılının büyük reklâm verenlerinden biri olan Netflix oluyor. Reklâm gösterimlerinin yaklaşık yüzde 82’sini YouTube’da gerçekleştiren Netflix ilgili yaş grubunu da en fazla bu mecrada yakalıyor.

En çok YouTube tercih ediliyor

Markalar reklâmlarını gençlere ulaştırmak için genç hedef kitlenin yoğun bulunduğu YouTube’u tercih ediyor. 18-24 yaş aralığındaki gençler tarafından tüketilen toplam gösterimlerin yaklaşık yüzde 28’i YouTube’da kullanıcılarla buluşuyor.

Haber: Netİce Kübra Görentaş

Neticegorentas@hotmail.com

 

Etiketler: internet
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