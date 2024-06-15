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15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İzmit’e yeni hizmet merkezi

15 Haziran 2024, Cumartesi 00:06
İzmit Çamlık Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfının Merkez Mehmet Ali Paşa binası yeniden inşa ediliyor. 3,5 kat yüksekliğinde ve 332 metrekare oturma alanına sahip olacak bina yeni hizmetlere vesile olacak.

Ahmet Cemil Çökren - Kocaeli

Yeni Asya Yönetim Kurulu üyeleri  Mehmet Pekel, Ali Demir ve Kocaeli okuyucuları, çevre il ve ilçelerden gelenler ile birlikte İzmit’te yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Temel atma merasimi kurban kesilerek başladı.

Daha sonrasında Mustafa Bilaloğlu Kuran’ı Kerim okudu. Çamlık Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı Yönetim kurulu başkanı Muammer Çelik ise gelen misafir ve çalışanlara şöyle bir konuşma yaptı: Kıymetli Misafirlerimiz, ağabeylerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz. Vakfımızın Mehmet Ali Paşa hizmet binası temel atma merasimine hoş geldiniz. Bu sıcak günde böyle bir heyecanı paylaşmak ve dualarınızla bize destek vermek için buraya geldiniz. Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık, ömrünüze İman, Kur’an yolunda ve Risâle-i Nur dairesinde bereket diliyorum. Yaklaşık 50 sene önce burada kıdemli ağabeylerimiz tarafından yine böyle bir temel atılmıştı. 120 metrekare üzerine 3 kat olan bina 40 sene hizmet verdi, teknik statik gerekçeler ve kapasite yetersizliğinden dolayı binayı yıktık, arsamıza ilave arsalar katarak ve Tevhid ifraz yaparak İki yola cepheli 365 metrekarelik bir arsamız oldu. Bugün 50 sene sonra ikinci temel atma merasimini Allah’ın izniyle kıdemli abilerimiz ve yeni kardeşlerimizle yapıyoruz. Binamız 332 metrekare oturma alanı 3,5 kat ve toplam inşaat alanı 1.232 metrekaredir. Zemin kat işyeri, diğer katlar daireler ve toplantı salonlarından oluşmaktadır 

Büyük hizmetler olacak

Program sunucusu olarak şu sözlerimizi aktardık; Bediüzzaman Hazretlerinin Medresetüz Zehra projesi Medrese-i Nuriyelerle devam etmektedir. Bu kapsamda Çamlık Vakfı olarak İman, Kuran hizmetlerinin yapılacağı bu hizmet binası projesinin temelini atacağız. Gelecek nesillerin yetişeceği bu İman Kuran davasına bu bina ilim insanı yetiştirecek inşallah. Bediüzzaman hazretleri “Urfa ve Diyarbakır’daki faal Nur talebeleri birer medrese-i Nuriye kurdular. Risale-i Nur’u her sınıf halktan, bilhâssa talebelerden, gençlerden gelen cemaate okumak suretiyle ilmî derslere başladılar. Bu zamanda pek ehemmiyetli olan talebe-i ulûmun şerefini ihya ettiler. Şark havalisinde büyük hizmet-i imaniye îfa olundu. “(Tarihçe-i Hayat) diyor. Bizde bunun Garp yani batı havalisi olarak büyük hizmetler edeceğine inanıyoruz.

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