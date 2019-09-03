Marifete ulaşma aracı olarak bilim

Genç Yorum dergisi 181. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Araç ve amaç: Bilim ve din” başlıklı Eylül sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

İlim-bilim felsefesi, maddecilik ve sebepler dünyası, Peygamber mu’cizeleri ışığında insanlığın icadları, İslâm Dünyası’nın bilime yaklaşımı, mahlûkata esma-i İlâhiye nazarıyla bakmak, bilimin Yaratıcı’yı ispat etmesi gibi konuların yer aldığı Eylül sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle: Ömer Önbaş & Nahit Topaloğlu: “Bilim Yaratıcı’yı ispat eder”, Nesibe Ersoylu: “İlimle tekemmül edip bilimde ilerlemek”, Muhammed Gündoğan: “Sebeplerin de sebebi var.” Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluştururken, Müslüman İlim Öncüleri konulu İnfografik çalışma da yer alıyor.

Dr. Bahri Tayran Dayıoğlu ile röportaj: Bilim konulu kapak dosyası bağlamında, Biyoloji alanında çeşitli eğitimler alan ve “yaratılış” üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Bahri Tayran Dayıoğlu ile Şulenur Yıldırım’ın gerçekleştirdiği röportaj Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Her ay olduğu gibi Psk. Banu Arslan 2 Soruda Psikoloji köşesinde “EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)” ve “Hipnoterapi” kavramlarının tanımı yer alıyor.

Handenur Yaşar; Yeşil Yorum’da “Yine mesele ağaç mı?”, Caner Kut; Zihnin Çarkları’nda “Kolaylık”, Ali Hakkoymaz; Keyfince Lügât’te “Meşhur bir adam” ve Fatma Zehra Şimşek & Duygu Yüksel & Esra Yavuzyiğitoğlu; Bâb-ı Edebiyât’ta “Şûrîde-baht Ali Suâvi”yazılarıyla bu ay da Genç Yorum’da.

Türkiye ve dünya gündeminden içeriklerle Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum, Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum okurlarını bekliyor.



Keçeli’de bu ay

İlgi çekici ve zengin içerikleriyle Keçeli’de bu ay: Edibenur Üner; Her Telden’de “Dünyanın en büyük tek parça yer mozaiği” ve “Toni Morrison’ın vedası” haberleriyle, Şule Konca; Öğrenci İşi’nde “Öğrenci işi tatlı”tarifiyle, Büşra Bakırcı; Çay Saati’nde “Gülme efektleri ne işe yarar?” araştırmasıyla, Neslinur Zeynep Mutlu; Ehl-i Medya’da “Teyit” oluşumu ile ilgili bilgilerle ve Fethiye Akay; Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Her şey O’ndan haber verir” kitabının tanıtımıyla yer alıyor. Emine Sultan Çakır;Eskimez Yazı’da “Çîn-i Cebîn ve Kitap Kurtları Şeyhi”,Feyzanur Elif Mutlu; Çedile Avrupa’da sayfasında“Çekya da Allah’ınmülkü” ve Şüheda Kale; Hâyalnâme’de “Adaletteki hassasiyet” yazılarıyla Keçeli okurlarını bekliyor.

Başka neler mi var?

İslâm Kahramanları sayfasında Muhammed Okur’un anlatımıyla Ceylan Çalışkan’ın hayatı ve Gezi-Yorum sayfasında Mücahit Çakır’ın Hindistan gezi notları bulunuyor.