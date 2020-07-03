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3 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Matematik’e kulak verelim

03 Temmuz 2020, Cuma 00:29
Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Kâinatın matematiği” başlıklı, “Matematik” konulu Temmuz sayısıyla okurlarıyla buluşuyor.

Genç Yorum dergisi 191. sayısıyla çıktı. “Matematik nedir? Kur’ân, kâinat ve matematik. Kâinattaki intizam/ölçü. Matematik ve teknoloji. Geleceğin meslekleri. Âdl ismi ve Matematik. Mantık. Matematiksel düşünce. Matematik ve sanat. Bediüzzaman ve Matematik. Matematik ve tevhid” gibi konuların yer aldığı Temmuz sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle: 

Adnan Nacir: “Sayı-sallama”

Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten: “Şu matematiğe kulak verir misin?”

Muhammed İsmail Tezer: “Matematiksel düşünce, Risale-i Nur ve Bediüzzaman”

Dr. Mehmet Said Bayraklılar: “Gelecekte daha zengin (mi?) olacağız”

Mustafa Gönüllü: “İsm-i Âdl’in matematiği”

A. Mine Kocalan: “Matematik ve sanat”

Merve Yavuz: “Hangi matematik?”

Akif Arslan: “Matematik gözüyle tevhidin ispatı”

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “İltifât” yazısıyla; Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Mantık” çalışmasıyla; Dr. Bahri Tayran, Haydi Bilime köşesinde “Kadir Gecesi’nde Beytü’l-İzze’ye indirilen Kur’ân” başlıklı araştırmasıyla; Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Uçak izleri” ve “Peygamber teri ve Tefarik kokusu” başlıklı muhtevalarıyla Genç Yorum okurlarını bekliyor. Kln. Psk. Banu Arslan, 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Terapiye başladığımda artık mutlu bir insan mı olacağım?” ve “Terapi sürecinde neden olumsuz duygular ortaya çıkar?” sorularının cevaplarıyla; Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım köşesinde “Senariste güveniyorum” yazısıyla ve Çev. Müh. Handenur Yaşar, Yeşil Yorum köşesinde “Suyunu kendi arıtanlar” çalışmasıyla yer alıyor. Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Yılmaz Tokdemir’in derlediği Haber Yorum ve İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan “Objektifler” konulu Foto Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Daha başka?

Anlamlı Yorum’da Cenk Çalık, “Camilere mânâ-i harfî penceresinden bakmak”; Farklı Yorum’da Emine Alkış, “Acıyı bal eylemek” ve Edebî Yorum’da Abdülkerim Kürşad Kantarcı, “Bağlam bağlarında gezerken: Usûl, küskünlük ve hürriyet” tefekkürleriyle bu ay Genç Yorum okurlarıyla buluşuyor.

Keçeli’de bu ay

Orijinal ve faydalı muhtevalarıyla Keçeli’de bu ay: Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Fahrenheit 451” kitabının tanıtımıyla; Büşra Bakırcı, Çay Saati’nde “Yüz körlüğü nedir?” sorusunun cevabıyla; Şüheda Kale Hayâlnâme’de “Sabrın sonu ilmin yolu” yazısıyla; Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Neymiş bu Ebced ya hu?” başlıklı araştırmasıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Anlamsız Bütünler” hesabının tanıtımıyla; Edibenur Üner Sinematograf köşesinde çizimleriyle ve Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Öğrenci işi siteler” yazısıyla yer alıyor.

İstanbul - Yeni Asya 

Okunma Sayısı: 106
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