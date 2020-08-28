O gençten örnek tavır

Tokat’ın Turhal ilçesinde pazarcılık yapan ve tıp fakültesini kazanmasının ardından hakkında yapılan haber sayesinde burs teklifleri alan 19 yaşındaki Melih Buğra Ertek, ihtiyacı dışındaki bursların kendisinden kötü durumda olan gençlere verilmesini istedi.

Pazar tezgahında tıp kazandı İlçede haftanın iki günü pazarcılık yaparak harçlığını çıkaran 19 yaşındaki Ertek, tıp fakültesini kazanmasının ardından habere konu oldu. Kendisine burs tekliflerinin geldiğini belirten Ertek, “Sağolsun Demet Akalın Hanım bana dönüş yaptı. Kendisinin bulunduğu programa canlı olarak bağlandım. Burs teklif etti. Burs bağlayacaklarını söyledi, ajans olarak. Birkaç kişi daha bana söyledi. Ben de ailemle konuşup haber vereceğimi onlara ilettim. Bana gelecek başka burs tekliflerinde başka arkadaşları da düşünmelerini tavsiye ederim. Çünkü benden daha kötü durumda olan insanlar var. Onların önüne geçip de onların hakkını yemek istemem” dedi. AA

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