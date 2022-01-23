Öğrencilerden Ankara büromuzu ziyaret

Ankara’da değişik ortaöğretim ve liselerde okuyan 20’ye yakın öğrenci Gazetemizin Ankara Temsilciliğini ziyaret etti.

Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın 53 senedir yaptığı yayınlar ile kitap neşriyatımız, Genç Yorum, Bizim Aile, Can Kardeş ve Köprü dergileri hakkında bilgiler verilen öğrencilere kabiliyetleri ölçüsünde makale, haber, fotoğraf alanları ile pazarlama ve abone konularında bilgi verilerek öğrencilerin neler yapabilecekleri anlatıldı. Öğrencilere gazetemizi tanıtan broşür ve tanıtım dergilerinden hediye edildi. Ankara Büromuzun faaliyetleri anlatan Temsilcimiz Mehmet Kara, öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bundan sonra gerek yayın, gerekse neşriyat konularında öğrencilerin katkılarını beklediklerini söyledi. Büyük şevke medar olan ziyaretlerin bundan sonra da tekrarlanması temennisinde bulunuldu. Ankara - Ahmet Terzi

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