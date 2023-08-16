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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Okuma programında fevkalade istifade ettik

16 Ağustos 2023, Çarşamba 09:59
Her yıl farklı şehirlerde zaman zaman da yurtdışında düzenlenen ve bir tür gelenek haline gelen yetişkinler programı 17-23 Temmuz 2023 tarihinde Samsun Yeni Asya Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Programa katılan yetişkinler sohbetlerin bizleri birbirimize yakınlaşmaya, tesanüdle dayanışmaya vesile olduğunu söyledi.

MUHAMMED EMİN CEVHERİ - SAMSUN

Her yıl farklı şehirlerde zaman zaman da yurtdışında düzenlenen ve bir tür gelenek haline gelen yetişkinler programı 17-23 Temmuz 2023 tarihinde Samsun Yeni Asya Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Her anlamda çok zengin olan bu programa Çorum, Kırıkkale, Tokat, Yozgat, Samsun, Amasya ve Ordu illerinden 25 kişi katılım sağladı. Program her ne kadar yetişkinlere yönelik olsa da bu sene genç yaştaki kardeşleri de barındırdı. Program boyunca şahsi okumalara ve müzakereli derslere bolca vakit ayırdık. 

Her yaştan katılım olduğundan Risale-i Nur ve Üstadı farklı pencerelerden bakabilme, okuyabilme fırsatını yakaladık. Günün sonunda “ihlas, adalet, siyaset ve hizmet’ gibi konuları hem müzakere ettik hem de Yeni Asya yazarlarımızdan dinledik. Gerçek manada cemaat olma ruhunu hissettiğimiz bu ortamda birbirini uzun zaman görmeyen ve yeni tanışan ağabey ve kardeşler uhuvvet ve tefani manalarını zahiren görülür şekilde yaşadılar. Yaz aylarında gerçekleştirilen okuma programları ruhumuzdaki negatif enerjiyi atmamıza ve mânen deşarj olmamıza vesile oluyor. Cemaat olma şuurunu kavrama, Risale-i Nur’u anlama ve üstadı daha çok tanıma fırsatını yakalamak için okuma programlarına daha çok katılım sağlanmalı. Rabbim daha çok okumayı ve okuduklarımızla amel etmeyi nasip eylesin.

PROGRAMLA İLGİLİ YORUMLAR

Ahmet KARA

Çeşitli illerden iştirak eden kardeşlerle bir araya gelmemiz kendi aramızda yaptığımız sohbetlerle bizleri birbirimize yakınlaşmaya, tesanüdle dayanışmaya vesile oldu.

Elvan SAĞKOL

Okuma programında fevkalade istifade ettim. Bir nevi manevi çekap oldu nefsimde. Emeği geçen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun.

Hamit ÖZDEN

Her gün iki defa anlaşılmayan ancak cemaat halinde mütalaa ile olan konular seminer şeklinde verildi. Çok istifade ettik. Geçen ömrümüzün bu şekilde programlarla zenginleştirmemizin gerekli olduğunu anladım.

Osman ALKAÇ

Böyle programların her sene olması takdire şayandır. Nasip olursa her sene gelmek ve istifade etmek isterim.

Ramazan UYANIK

Gerek şahsi okumalarımız gerekse bu konularda derinlik sahibi ağabey ve kardeşlerimizin müzakereli dersleri ve verimliliği hakikaten tebriği ve takdiri hakkediyor.

Sabri ÖNSOYLUOĞLU

Böyle güzel bir ortamda güzel hizmetler, programlar elbette olacak. Dopdolu geçen ve öğrenmenin sınırının olmadığı bir program oldu.

Sami AYAZ

Bediüzzaman hazretlerinin müfritane irtibat olarak ifrat derecesinde kardeşlerin birbiriyle görüşmesinin meşru olduğunun önemini bu okuma programında müşahade ettim. Cemaat ruhu içerisinde yapılan dersler daha fazla istifadeye sebep olmuştur.

Süleyman KILIÇ

Geçirdiğimiz altı gün içerisinde tanıştığımız kardeşlerimizle ve Yeni Asya’nın kıymetli yazarlarıyla yapılan dersler bize bir kuvvet şeklinde şevkimizin artmasına vesile oldu.

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Yorumlar

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  • süleyman ALIÇ

    16.8.2023 10:47:10

    Rabbimizin ilk Emri olan "OKU" emrine itaat ederek Kur'anın Bir mucize-i manevisi olan Risale-i Nurları Mütala, müzakere ve gönül dostları abey ve kardeşlerimiz ile Uhuvet, Muhabbet ve İttihadımızı tesis ve takviye için bir hafta boyunca bir beraber olduk. Üstadımızın; "hakikî mücahid kardeşler ile görüşmek ve akd-i uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakikî bir tesanüdle kudsî hizmete sebatkârane devam etmek ve güzel seciyelerinden istifade etmek ve Medresetü'z-Zehra'nın şakirdliğine liyakat kazanmak için" (Şualar) temennisine uyarak fevkalade bir proğram gerçekleştirdik elhamdülillah, bu proğrama katılan tüm Abey ve Kardeşlerimizi özellikle ilk defa bu proğrama katılan genç said (Fatih, Bekir, Enes'ler, Abdülkadir, M. Emin) kardeşlerimizi ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Ayrıca bizim misafirliğimiz müddetince fevkalade fedakarlık gösteren Samsundan Sami beye ve Muammer Ustama Teşekkür ediyoruz.

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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