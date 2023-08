Okuma programında fevkalade istifade ettik

Her yıl farklı şehirlerde zaman zaman da yurtdışında düzenlenen ve bir tür gelenek haline gelen yetişkinler programı 17-23 Temmuz 2023 tarihinde Samsun Yeni Asya Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Programa katılan yetişkinler sohbetlerin bizleri birbirimize yakınlaşmaya, tesanüdle dayanışmaya vesile olduğunu söyledi.

MUHAMMED EMİN CEVHERİ - SAMSUN

Her yıl farklı şehirlerde zaman zaman da yurtdışında düzenlenen ve bir tür gelenek haline gelen yetişkinler programı 17-23 Temmuz 2023 tarihinde Samsun Yeni Asya Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Her anlamda çok zengin olan bu programa Çorum, Kırıkkale, Tokat, Yozgat, Samsun, Amasya ve Ordu illerinden 25 kişi katılım sağladı. Program her ne kadar yetişkinlere yönelik olsa da bu sene genç yaştaki kardeşleri de barındırdı. Program boyunca şahsi okumalara ve müzakereli derslere bolca vakit ayırdık.

Her yaştan katılım olduğundan Risale-i Nur ve Üstadı farklı pencerelerden bakabilme, okuyabilme fırsatını yakaladık. Günün sonunda “ihlas, adalet, siyaset ve hizmet’ gibi konuları hem müzakere ettik hem de Yeni Asya yazarlarımızdan dinledik. Gerçek manada cemaat olma ruhunu hissettiğimiz bu ortamda birbirini uzun zaman görmeyen ve yeni tanışan ağabey ve kardeşler uhuvvet ve tefani manalarını zahiren görülür şekilde yaşadılar. Yaz aylarında gerçekleştirilen okuma programları ruhumuzdaki negatif enerjiyi atmamıza ve mânen deşarj olmamıza vesile oluyor. Cemaat olma şuurunu kavrama, Risale-i Nur’u anlama ve üstadı daha çok tanıma fırsatını yakalamak için okuma programlarına daha çok katılım sağlanmalı. Rabbim daha çok okumayı ve okuduklarımızla amel etmeyi nasip eylesin.

PROGRAMLA İLGİLİ YORUMLAR

Ahmet KARA

Çeşitli illerden iştirak eden kardeşlerle bir araya gelmemiz kendi aramızda yaptığımız sohbetlerle bizleri birbirimize yakınlaşmaya, tesanüdle dayanışmaya vesile oldu.

Elvan SAĞKOL

Okuma programında fevkalade istifade ettim. Bir nevi manevi çekap oldu nefsimde. Emeği geçen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun.

Hamit ÖZDEN

Her gün iki defa anlaşılmayan ancak cemaat halinde mütalaa ile olan konular seminer şeklinde verildi. Çok istifade ettik. Geçen ömrümüzün bu şekilde programlarla zenginleştirmemizin gerekli olduğunu anladım.

Osman ALKAÇ

Böyle programların her sene olması takdire şayandır. Nasip olursa her sene gelmek ve istifade etmek isterim.

Ramazan UYANIK

Gerek şahsi okumalarımız gerekse bu konularda derinlik sahibi ağabey ve kardeşlerimizin müzakereli dersleri ve verimliliği hakikaten tebriği ve takdiri hakkediyor.

Sabri ÖNSOYLUOĞLU

Böyle güzel bir ortamda güzel hizmetler, programlar elbette olacak. Dopdolu geçen ve öğrenmenin sınırının olmadığı bir program oldu.

Sami AYAZ

Bediüzzaman hazretlerinin müfritane irtibat olarak ifrat derecesinde kardeşlerin birbiriyle görüşmesinin meşru olduğunun önemini bu okuma programında müşahade ettim. Cemaat ruhu içerisinde yapılan dersler daha fazla istifadeye sebep olmuştur.

Süleyman KILIÇ

Geçirdiğimiz altı gün içerisinde tanıştığımız kardeşlerimizle ve Yeni Asya’nın kıymetli yazarlarıyla yapılan dersler bize bir kuvvet şeklinde şevkimizin artmasına vesile oldu.