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7 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Online şölen coşkulu geçti

07 Temmuz 2020, Salı
Ankara Gülümse Çocuk Kulübü’nde 16. eğitim dönemi eğlenceli ve bol faaliyetli online şölen ile tamamlandı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen şölenimiz bu yıl pandemi dolayısıyla ekran başında yapıldı. Şölen Merve ve Zeynep isimli kuklaların heyecan dolu “Neydi Neydi Ne?” gösterisi ile başladı. Risale Dedektifi ve Kelime Bulmaca oyunlarıyla şölene katılan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Gülümse çocuk için yazılan şarkı hep beraber ekran karşısında söylendi. Bir kardeşimiz canlı performans sergiledi. Hatıra fotoğrafı çekimi ile programımız tamamlandı. Canlı yayını bitirmeden önce şölene katılan çocukların yorumları şevke medar oldu. 

Ayça ve Feyza: Çok güzeldi, ben çok beğendim, çok eğlendim. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Şarkıyı çok güzel hazırlamışsınız. İnşallah kamplarda gezilerde diğer seneki Gülümse’de görüşürüz.

Rukiye: Bence çok güzeldi çok eğlendim. Bu şöleni iyiki hazırlamışsınız teşekkür ederim.

Hümeyra: Allah sizden razı olsun bu şöleni hazırladığınız için. Çok teşekkür ederim bende herkes gibi çok eğlendim, çok mutlu oldum. Yanımda kardeşim vardı izledi o da çok eğlendi. Zaten evde bu zamanlarda canım sıkılıyordu. Şu anda dışarı çıkma yasağı var. Evde zamanımı güzel geçirmiş oldum. Bir de bir şey sorabilir miyim? İnşallah hep beraber bir araya gelince bunu canlı yüzyüze yapacak mıyız tekrardan? Ben çok isterim.

Fatma Berra: Ben çok sevdim, çok güzeldi, eğlendim. İnşallah bir daha görüşürüz.

Lemanur: Çok çok güzeldi, çok eğlendim. Bide kuklalar çok güzeldi. Bide gülümsenin bitmesine çok üzüldüm. Şarkı çok güzeldi ben onu ezberlemiştim, okumak için fotokopisini çıkarmıştık. 

Sara: Çok güzeldi bence çok eğlenceliydi. Bütün enerjim yerine geldi. İnsanlarla  görüşmeyi, tanımadıklarımı bile özlemişim. Gülümse Çocuğu da çok seviyorum zaten çok eğlenceli oluyor bütün kardeşlerimizle beraber. Keşke bitmeseydi korona gelmeseydi şöleni böyle birlikte yapsaydık yüzyüze daha güzel olabilirdi, ama bu da çok güzeldi.

Elif: Bence de ablamın dedikleri gibi  çok eğlenceliydi. Derslere girmekte çok eğlenceliydi, çok güzeldi.

Meryem Sena: Gülümse’yi çok seviyorum her Cumartesi gitmek istiyorum. Şölende çok güzel olmuş. Bu şöleni hazırlayan bütün ablalarıma da teşekkür ediyorum. İnşallah bu durum biter de tekrar yüz yüze görüşürüz.

Zeynep Betül: Şölen çok güzeldi çok beğendim. Gülümse’ye her zaman gitmek istiyorum. Bu korona geçince hep beraber faaliyetler yaparız, geziniriz öyle şeyler yaparız.

Ayşenur: Bende şöleni çok sevdim. Şöleni hazırlayan bütün ablalardan Allah razı olsun. Şölen çok güzeldi. 

Elif: Gülümse’de çoğu şeyi öğreniyoruz dini, Kur’ân’ı, Risale okuyoruz. Çok güzeldi, eğlenceliydi. Herzaman gülümse şöleni yapmak çok güzel. Keşke bu hastalık olmasaydı hep beraber yapsaydık. Ablalarıma çok teşekkür ediyorum bu şöleni yaptıkları için.

Zeynep Melis: Çok eğlenceli geçti. Çok güzeldi. İnşallah birlikte yapabilsek hep beraber olsak.

Tuba: Çok eğlenceliydi, teşekkür ederiz hepinize. Ben bir sürü güzel şey öğrendim. İlk önce İslâm ile ilgili şeyler öğrendim, keşke hiç bitmeseydi yine olsaydı. Hep burada olmak istiyorum ve işte öyle.

Elif Esma: Kuklalar, şarkı çok güzeldi hep beraber söylüyoruz çok güzeldi. Şenlik çok güzeldi yani oyunlar falan teşekkür ederim. Allah razı olsun.

Cemile Hanım (veli): Ben çok beğendim açıkçası ayağımıza kadar geldi bu fırsat çok memnun kaldık. Hepinizden Allah razı olsun çok güzel istifade etti çocuklarım. İnşallah dershanelerimiz açılırsa bile böyle online devam edebilir, gelemeyenler için güzel bir şey olabilir diye düşünüyorum. İnşallah ileride kamplarda buluşursunuz diye duâ edeceğim hepinize. Haklarınızı helâl edin.

Sorumlulardan, Gülümse Çocuklara:

Bu  dönem yüz yüze dershanemizde başlayan daha sonra da online devam eden Gülümsemizi tamamladık. 

Pandemi sürecinde dershanemizi çok özledik. Aralardaki sohbetlerimizi, çaylarımızı, koşturmaları... İnşallah bir sonraki dönemde daha heyecanlı, istekli, şevkli başlarız Gülümsemize. Arkadaşlarımızla ilişkilerimiz daha güzel olur inşallah. Özledik hepimiz birbirimizi Allah bir daha böyle ayrılıklar yaşatmasın bizlere. Sizlerin duâları da çok önemli. Hepiniz duâ edin bütün Müslümanlar için bizler için. Bütün coşkumuzla bir sonraki dönem görüşmek üzere hoşça kalın Allaha emanet olun büyük ruhlu çocuklar...

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