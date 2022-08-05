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5 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Örnek gösterdiği genç, Türkiye'yi terk etti

05 Ağustos 2022, Cuma 10:52
Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın, hazırladığı bir proje ile öne çıkan ve uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden, örnek gösterdiği Genç Ahmet Katıksız, Türkiye’yi terk etti!

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hazırladığı bir proje ile öne çıkan ve uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden, örnek gösterdiği Genç Ahmet Katıksız, Türkiye’yi terk etti! Twitter’daki 2 Ağustos tarihli mesajıyla kamuoyunu bilgilendiren Ahmet Katıksız, “Bugün itibariyle memuriyetten çekildim. Beni yönetenlerin liyakatsiz bir şekilde atandığı kadroların altında kendimi tüketeceğime dünyanın bambaşka bir coğrafyası olan Belçika’dayım. Buyurun koltuklar sizin!” dedi. 

15 yıllık hikayeye ara verdim

Ahmet Katıksız mesajının devamında şunları da ifade etti: “Neden mi? İstisnai kadroyla hiçbir şekilde emek vermeyenleri getirip emek verenlerin başına atarsanız olacağı bu. Ben her şeyi bilirim. Ben mükemmelim diyenlerin egolarını çekmektense duruşumu ortaya koyarım yeni bir hayat yaşarım dedim. Ve, ailemle gittim.

Neye üzülüyorum? Televizyona dernek başkanı olarak çıkmış olmama rağmen saçma bir şekilde yediğim kınama cezasına. Hukuk ve adalet elbette itirazımla ilgili kararı verecektir. Ama unutmayın düşünceye vurduğunuz zincirlerle söylemleriniz uyuşmadığı vakit dünya ile rekabet olmaz. Türkiye’nin ilk AB projesiyle başlayan, Kalkınma Bakanlığı, GAP İdaresi, KOP idaresi ve TBMM’de devam eden 15 yıllık hikayeye ara verdim. Bundan sonra kalemimle daha özgür yazılar yazarken aynı zamanda siyasetin yapılan yanlışlarıyla mücadele edeceğim.”

Gençlerin hayalleriyle oynamayın

Katıksız, gençlerin hayalleriyle oynamaya kimsenin hakkı olmadığını da ifade ettiği mesajında, “(Gençlere) Kendine inan ve hayal kurmaktan asla vazgeçme. Ezberci eğitim sisteminde başarılı olup olmadığının bir önemi yok. Yaşamda başarılı olmaya bak. Kendi hayallerinin peşinden git ki insanlığa daha fazla katkın olsun. Ben istedim oldu ve sizlerde buna uyacaksınız anlayışını hiçbir şekilde kabul etmedim ve etmem de. Gelelim gençler size emin olun bundan sonra birlikte daha çok konuşacağız ve üreteceğiz. En azından üretmeye engel olanlar, oturduğu koltukta hiçbir şey üretemediği için üretenlerle uğraşanlar, kendi bekası için kamunun personel ve makamını kullananlar artık bize engel olamayacak. Haydi buyurun bizimle uğraşa uğraşa bu noktaya getirdiniz.

Şimdi koltuklar sizin hadi inşa edin aldığınız yetkilerle bölgesel kalkınma süreçlerini. Şimdilik bu kadar ama daha yazacak çok şeyimiz var. Bugün gururluyum ve mutluyum Oğlum Atlas’a yıllar sonra beni yönetme kapasitesi olmayanlara izin vermedim diyeceğim ve onurla bu istifanın imzasını taşıyacağım. Peki ya atananlar ne taşıyacak ne anlatacak? Bindikleri makam araçları, kestikleri kurdeleler ve makam koltuklarını mı? Haydi buyurun bizimle uğraşa uğraşa bu noktaya getirdiniz. Şimdi koltuklar sizin hadi inşa edin aldığınız yetkilerle bölgesel kalkınma süreçlerini. Şimdilik bu kadar ama daha yazacak çok şeyimiz var.” ifadelerini kullandı. 

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