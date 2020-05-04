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4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Pandemi süreci ve Ramazan

04 Mayıs 2020, Pazartesi
Genç Yorum dergisi 189. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Dünya itikâfta” başlıklı Mayıs sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Haber: Seyhan ŞENTÜRK
seyhan@yeniasya.com.tr

 

 

“Ramazan Ayı’nın mahiyeti, Kur’ân ayı Ramazan Ayı, ubudiyet ve hürriyet, ibadet hayatımız, Ramazan Ayı ve insan psikolojisi, Ramazan Ayı’nda şeytanlar zincire vurulmasına rağmen günah işlenmeye devam edilmesi” gibi konuların yer aldığı Mayıs sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Hümeyra Titer: “Kur’ân’ı anlamak”

Muhammed Gündoğan: “Ruha bir teneffüs: İbadet” 

Mustafa Usta: “Mânâ-i harfî dürbünüyle Ramazan-ı şerifin mahiyeti”

Sertaç Lüser: “Aidiyet, ubudiyet, özgürlük”

Ayşenur Akay: “Şeytan: Yahu! Benim suçum ne?”

Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten: “Ramazan’ı karantinada yaşamak”

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Salgına karşı şifa duâsı” ve “Nursî Hânedanı’ndan Molla Abdullah” başlıklı içerikleriyle; Kln. Psk. Banu Arslan 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Otonom Sinir Sistemi” ve “Sempatik-Parasempatik Sinir Sistemi” kavramlarının tanımıyla; Dr. Bahri Tayran Haydi Bilime köşesinde “Hazret-i Havva’nın ‘nefs-i vahide’den yaratılışı” araştırmasıyla yer alıyor. Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım sayfasında “Karantinadan çok memnunum” derken, Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Sineğin kanadı”ndaki san’atları görmeye dâvet ediyor ve Çev. Müh. Handenur Yaşar, Yeşil Yorum’da “Baharın çiçekleri içimizde kaldı” diyor. Farklı Yorum’da Mustafa Eren Bozoklu “Küçük Sözler ve yaban(cı)laşan insan tasvirleri” yazısıyla ve Zihnin Çarkları’nda Caner Kut “Açlık” yazısıyla Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Yılmaz Tokdemir’in derlediği Haber Yorum ve İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Keçeli’de bu ay

Özgün ve zengin muhtevalarıyla Keçeli’de bu ay: Büşra Bakırcı, Çay Saati’nde “Yeşil perde nedir ve neden yeşildir?” araştırmasıyla; Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Sol Ayağım” kitabının tanıtımıyla; Şüheda Kale Hayâlnâme’de “Âyetle müjdelenen oruç” yazısıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Fun For Physic” hesabının tanıtımıyla; Edibenur Üner Sinematograf köşesinde çizimleriyle ve Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Öğrenci İşi’nde Ramazan” yazısıyla yer alıyor. Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “O’nun izniyle geldinse, merhaba safâ geldin” derken, Merve Yavuz Heybe’de “Rüzgârı Dizginleyen Çocuk” filmini tanıtıyor.

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