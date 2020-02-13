Risale-i Nur müsbet inkılâplar gerçekleştiriyor

Samsun’da seminer veren Nuray Serim Hasbaş, “Risale-i Nur duygu ve davranışlarımızda müsbet inkılâplar gerçekleştiriyor” dedi.

Samsun Yeni Asya Hanım okuyucularının düzenlediği, Nuray Serim Hasbaş’ın konuşmacı olarak katıldığı, Risale-i Nur Okumanın Önemi, Ahlâk, Beyanat ve Tenvirler ve Hizmet Rehberi Okumalarını konu alan seminerlerden oluşan üç günlük seminer programı, hanım okuyucuların yoğun katılımıyla 3 gün boyunca Samsun’da gerçekleştirildi. ‘Risale-i Nur okudukça içimizde bir Nur olarak beliren iman, bir kuvvet olarak benliğimizi, dünyamızı ve kâinatımızı kuşatıyor” şeklinde konuşan Nuray Hasbaş sözlerine şu şekilde devam etti: ‘Bu kuvvet amelimizi düzenliyor, ahlâkımızı tamir ediyor, düşüncelerimizi onarıyor, duygu ve davranışlarımızda müsbet inkılâplar gerçekleştiriyor ve bize “insaniyet-i kübra” sıfatını, ahsen-i takvim sırrını ve halife-i ruy-i zemin makamını kazandırıyor.’

Beyanat ve Tenvirler alanında bir incidir

Beyanat ve Tenvirler konulu seminerde Nuray Hasbaş, “Beyanat ve Tenvirler adlı eser, siyaset anlayışımıza bir yol haritası olsun diye, Risale-i Nurlar’daki siyasî muhtevalı mektupların bir araya getirilmesiyle oluşan bir risaledir. Nurcuların siyasî yelpazesini merak eden kamuoyunun, araştırmacıların ve siyaset - bilimcilerin, bu konuda yararlanabilecekleri tek kaynaktır. Mektupları, lâhikalardan ve çeşitli Risalelerden aynen ve yorumsuz alınmıştır. Bu fonksiyonuyla Beyanat ve Tenvirler, Risaleler içinde çok hususî bir yere sahiptir, alanında bir incidir, önemli bir boşluğu doldurmaktadır.” dedi.

Hizmet rehberi düzenli okunmalı

Programla ilgili katılımcıların, kanaat ve hissiyatları ise şöyle:

Gülşen (45): Zübeyir Ağabeyin de dediği gibi “yanmazsan yakamazsın”. Bu düsturu hayatımıza rehber edinmek ümidiyle inşallah.

Sevgi (53): Üç günlük okuma programı ve seminerlerle beraber şu dağdağalı ve çalkantılı dünyada ehl-i imanın da her an tehlikede olduğunu ve Risale-i Nurlar’ın bu asırda bizleri bu tehlikelerden muhafaza ettiğini müşahede etmiş olduk.

Hatice (52): Anladım ki biz Nur Talebelerinin olmazsa olmazı hizmet rehberidir. Nuray Serim Hasbaş kardeşimize seminerleriyle bizleri aydınlattığı için çok teşekkür ederim.

Nalan (46): Nuray Serim Hasbaş’ın katılımı ile gerçekleşen üç günlük Risale-i Nur okuma programımız ve seminerlerimiz çok istifadeli oldu.

Düriye (56): Üç gün devam eden seminer ve sohbetlerimize katılan Nuray Serim Hasbaş kardeşimiz, bizlere ayrı bir heyecan ve şevk kattı. Her anımızı iman ve Kur’ân’a hizmet odaklı yaşamamız gerektiğini anlamış olduk.

Hatice Kübra (30): Üçlük seminer programında Nur Talebelerinin adeta navigasyonu olarak tarif edilen hizmet rehberininin, bir nurcunun virdi olması gerektiğine ve düzenli olarak okunmasının önemine dikkat çekildi.

Haber: Hatice Kübra Yalçınkaya