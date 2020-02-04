Sağlıklı bir evlilik kararı için

Genç Yorum dergisi 186. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Kalbe mukabil bir kalp” başlıklı Şubat sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

“İslâm’ın evlilik görüşmesi ve eş seçimi ölçüleri. İdeal evlilik yaşı. Ne zaman evlenmeli? Yanlış evlilik seçimleri. Evlilik kader midir? Evliliğin sünnet olması” gibi konuların yer aldığı Şubat sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

-Nesibe Ersoylu: “Eş seçiminde İslâmî ölçüler”

-Muhammed İsmail Tezer: “Evlilikte “ideal yaş” var mıdır?”

-Ayşenur Aydoğdu Akten: “Yanlış mı evlilikler?”

-Ayşenur Akay: “Evlilik kader midir?”

-Bilal Said Parlakoğlu: “Evleniyorum çünkü...”

-Mustafa Gönüllü: “Bekâr sultanlar ve bîkâr evliler”

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Alasmaldık!” ve “Alma piyango biletini, çıkar âheste âheste!” başlıklı muhtevalarla; Handenur Yaşar, Yeşil Yorum’da “Yeni bir yazı” başlıklı çalışmasıyla ve Kln. Psk. Banu Arslan 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Geçiş Nesnesi” ve “TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)” kavramlarının tanımı ile yer alıyor. Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım sayfasında “Bal arıları yıldız böceklerine karşı”; Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Sıkıntı”; Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Tanışma faslı”; Dr. Bahri Tayran Haydi Bilime’de “Böcekler” başlıklı yazılarıyla Genç Yorum’da.

Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum, İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum okurlarını bekliyor.

Keçeli’de bu ay

Orijinal ve ilgi çekici muhtevalarıyla Keçeli’de bu ay: Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Satranç” kitabının tanıtımıyla, Edibenur Üner, Her Telden’de “Avustralya’da yangın” ve “Lise öğrencisinin şanslı keşfi” haberleri ve Sinematografköşesi ile; Şulenur Yaşar Feyâlilaceb’de “Havada nem olsa da kapsak” yazısıyla, Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Endangerhood” hesabının tanıtımıyla ve Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Öğrenci işi sanat” çalışmasıyla yer alıyor. Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Lisan üzerinde imam” derken, Merve Yavuz Heybe’de“1 Milyon Kitap!” projesini anlatıyor.

Başka neler mi var?

Şiir sayfasında Selçuk Özvarış “Doğa” ve “Kavuşma Umudu” şiirleriyle, Anlamlı Yorum’da Ayşenur Yaşar “Neyin hesabı bu?” ve Erkam Yıldırım “Kayıp” başlıklı yazılarıyla, Farklı Yorum’da Mustafa Eren Bozoklu “Hürriyetin tarihi” çalışmasıyla bu ay Genç Yorum’dalar.