Sosyal medya masada

Teknolojinin sosyal hayatı değiştirdiği ve şekillendirdiği bir dönemde, Genç Yorum dergisi Temmuz 2021 sayısında, “sosyal medya”yı kapak konusu olarak işliyor.

HAZIRLAYAN: MESLİHAN ÇETİN

Genç Yorum dergisi Temmuz 2021 sayısında, teknolojinin sosyal hayatı değiştirdiği ve şekillendirdiği bir dönemde, teknolojinin en önemli getirilerinden biri olan internet ve en etkili ve yaygın kullanılan ortamlarının başında gelen “sosyal medya”yı bu ay konu başlığı olarak seçiyor.

Kübra Ünüvar’ın hazırladığı Haber Yorum sayfasında bu ay da dünyadan ve ülkemizden derlenen ilgi çekici haberler karşımıza çıkıyor.

“AMERİKAN TAVUKLARI”

Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavuklarında ise günümüzde sıklıkla kullandığımız Q klavyenin neden ortaya çıktığı ve bu klavyeyle istenen amacının ne olduğu“Q klavyenin asıl amacı” başlığı altında veriliyor. “Dünyanın en çirkin kadını” başlıklı ilgi çekici hikâye de bu köşede bizleri bekliyor.

Bu ayki kapak yazıları ve konuları ise şu şekilde:

Hümeyra Titer, “Günlük hayatta nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz. Peki, toplumun gözetiminden uzak bir ortamda, sosyal medya üzerinden insanlarla konuşurken de uyulması gereken kurallar ve sınırlar var mıdır?“ diyerek “Medyatik ortamda sınırlar” başlığı ile bizlere bu konu hakkında paylaşımlarını sunuyor.

Adnan Nacir, “Sosyal Medyafe: Sosyal medyada sosyal mesafeyi gözetme manasında ‘sosyal medyafe’ kurallarına uymak.” diyerek sosyal medya kullanımında dikkat etmemiz gerekenleri “Sosyal Medyafe” başlıklı yazısında anlatıyor.

M. Said Zeki, “Zamanı geldiğinde nasıl ki bütün yazışmalarımız, konuşmalarımız, videolarımız bir bir ortaya dökülüyorsa; attığımız her adımın hesabını burada da; ‘öteler’de de vereceğimizi unutmayalım.” diyerek sosyal medya paylaşımlarımızda faydalı ve etik paylaşımlar yapmamız gerektiğine “Etiğin Digitali veya Digital Etik” başlıklı yazısıyla dikkat çekiyor.

İÇTEN DIŞA BAKIŞ

Yılmaz Tokdemir, “Kişinin kendini beğendirme arzusu, ilgi görme isteği gibi nedenler bireyleri sosyal medya kullanımına itmektedir.” diyerek eksik olan duyguları doyurarak, sosyal medyada daha az zaman geçirebileceğimizi “İçten Dışa Bir İzdüşüm: Sosyal Medya” başlığı ile sunuyor.

Ayşenur Aydoğdu Akten, “İnsanlarla irtibatımızda zaman ve mekân kısıtlılığını ortadan kaldıracak vasıtalara sahip olmak çok güzel; lâkin bu vasıtaların zaman içerisinde yüz yüze ve hattâ telefonla iletişimin önüne geçiyor olması iyi değil.” diyerek “Sosyal Medya ilişkilerimizin Neresinde?” başlıklı yazısıyla okuyucularına hitap ediyor.

Av. Behlül Semerci, “Linç hukuk dışı bir toplumsal cezalandırma yöntemidir ve linç hukuksal düzeyde suç olmaktan öte, medeniyet kaybıdır.“ diyerek bize bu konu hakkındaki bilgileri “Sosyal Medya Muhakemesi ve Linç Kültürü” başlıklı yazısıyla anlatıyor.

Bilal Said Parlakoğlu, “Olayların ve mesajların ideolojilere ya da politikalara göre hakikatten saptırılması anlamına gelen manipülasyon ve dezenformasyonun zaman içerisinde artması ve medyanın artık hakikati yansıtma niteliğinin kaybolması, sesini duyurmak isteyen kitleleri internet temelli sosyal medya platformlarına yöneltti.” diyerek “Medya ve Doğru Bilgi Arayışı” başlıklı yazısı ile bizlere anlatıyor.

Fethiye Akay, “Bizler davamıza, fikrimize, duruşumuza sosyal medyada sahip çıkabildiğimiz ölçüde, çok fazla menfî neticesiolan sosyal medyayı lehimizeçevirebiliriz.” diyerek “Sosyal Medyayı Neden Kullanıyorum?” başlıklı yazısı ile karşımıza çıkıyor.

Nurlu Yorum sayfasında bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla, Risale-i Nur’dan derlenen “Bayramda kalpler ittihad ediyor” başlıklı kısım yerini alıyor.

Feyalilacep’te Şulenur Yaşar, “Farklıyım, farklısın, farklı!” başlıklı yazısı ile herkesin her şeye burnunu soktuğu meselelerde herkesin farklı olduğunu ve seçimlerini yapmakta hür olduğunu tekrar hatırlatıyor.

“BABAANNEM”

Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır, “Babaannem” başlıklı yazısıyla yine bir ölüm tefekkürünü paylaşıyor; “Babaannemle benim aramda ölüme yakınlık bakımıdan fark olmamalı. Ecel gizli çünkü. Ama o hep daha yakın, sanki ben hep çok uzağım…”

Öğrenci İşi’nde Meslihan Çetin, “Home cafe’den soğuk içecekler” başlığı altında içimizi serinletecek dört içecek tarifi veriyor.

Keçelinin Kitaplığı’nda Süeda Yaşar, İlber Ortaylı’nın “Bir ömür nasıl yaşanır?” adlı kitabını kitaplığında konuk edip bizlere anlatıyor.

Ehl-i Medya’da Fethiye Akay, “Ne ekersen onu biçersin” başlığı ile, Marmara Denizi’ndeki müsilaj meselesiyle alâkalı gündemden derlediği tweetleri bizlerle paylaşıyor.

Çedile Hanım’da Feyzanur Elif Mutlu, “Canım hiç beklemediğin bir anda oluyor” başlığı ile hayatında yeni bir döneme girme macerasını, nişanlanma sürecini ve bu süreçte karşılaştığı ahkâm kesmeleri anlatıyor.

Kısa Yorum sayfasında ise her zamanki gibi yeni kalemlere yer veriliyor.

KEYFİNCE LUGAT VAR

Keyfince Lügât’te Ali Hakkoymaz, “Keyf/ince lügât” başlığı altında yeni kelimeleriyle yerini alıyor.

İsmail Okur’un hazırladığı Foto Yorum sayfasında bu ay sizden gelen fotoğraflar var.

Zihnin Çarkları’nda Caner Kurt, “Parça(1)” başlıklı yazısıyla yer alıyor.

Anlamlı Yorum’da Ayşenur Yaşar, “Her şeyin bir bedeli var” başlıklı yazısı ile yer alıyor.