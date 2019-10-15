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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Sosyal medya ruh sağlığını etkiliyor

15 Ekim 2019, Salı
İngiltere’de gençler üzerinde yapılan bir araştırma, sosyal medya ağlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

İngiltere Kraliyet Halk Sağlığı Derneği, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerini inceledi. 14 faktörün dikkate alındığı incelemede, Youtube, Twitter, Facebook, Snapchat ve Instagram’ın etkileri değerlendirildi. Araştırmanın sonuçlarına göre Instagram gençleri olumsuz, Youtube ise olumlu yönde etkiliyor. 

İnstagram olumsuz, Youtube olumlu

İngiltere Kraliyet Halk Sağlığı Derneği Youtube, Twitter, Facebook, Snapchat ve Instagram’ın gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ölçümledi. DHA’da yer alan habere göre, kaygı, depresyon, yalnızlık, kişisel imaj ve kendini ifade etme gibi 14 faktör dikkate alınarak 14 – 24 yaşları arasındaki bin 479 kişi ile gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda Instagram’ın, gençlerin psikolojik durumu üzerinde en olumsuz etkiye sahip sosyal medya platformu olduğu ortaya çıktı. Diğer taraftan Youtube ise bu alandaki en olumlu etkiye sahip ağ olarak belirlendi. Gençlerin ruh sağlığını en olumsuz etkileyen ikinci sosyal medya ağı Snapchat olurken, onu Facebook ve Twitter takip etti.

Kişisel rekabet insanı tüketiyor

Araştırmayı değerlendiren Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, “Kriterlere baktığımızda kaygı, depresyon, yalnızlık, kendini ifade gibi kriterler aslında sosyal medya ağlarının kendi karakteristiğini de ortaya koyuyor. Bu açıdan en olumsuz etkiye sahip Instagram ve Snapchat’i insanların kişisel olarak kendilerini ortaya koyduğu, imajlarını yönettiği, kişisel içerik üretiminin yoğun olduğu, etkileşimin biraz da rekabetçi bir şekilde yapıldığı platformlar olarak görüyoruz. Sosyal medyada özellikle bu kişisel rekabetin insanı nasıl tükettiği ve bize gösterdiğinin aksine o cilalı dünyanın arkasında ciddi kaygı, depresyon, travmalar, yalnızlıklar ve kişisel imaj uğruna yapılan makyavelist bir rekabetin hakim olduğunu görüyoruz. İnsanlar sosyal medyayı kendilerini biraz geri planda bırakan, kişisel imaj yönetiminden daha ziyade insanlarla iletişim kurabilecekleri, kendilerini daha huzurlu ve rahat hissedebilecekleri, daha dayanışmacı, keyifli bir platform olarak konumlayıp bu şekilde yönetebilirlerse mutlu olurlar” şeklinde konuştu.

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