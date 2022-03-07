Tatilde kitap okudular

İzmir’in Tire ileçesinde düzenlenen kitap okuma programına katılan lise kız öğrenciler, tatillerini en iyi şekilde değerlendirmenin mutluluğunu yaşadılar.

KÜBRA İRTEM - İZMİR / TİRE

Geçtiğimiz hafta İzmir Tire’de, ilçe haricinden de katılımın olduğu lise kız talebelerine yönelik istifadeye medar bir Risale-i Nur okuma programı gerçekleştirildi. Nurlar ile kuvvet bulup şevk ve gayretle katıldığımız programda yemeklerimizi, oyun ve gezilerimizi de hem nefsimizin beşte bir hissesini verecek, hem tefekküri bir mânâ kazanacak hem de uhuvveti tesis ve tahkim edecek şekilde tertip ettik.

“Helâl daire keyfe kâfidir” diyerek, Tire’nin tarihi mekânlarını gezdik, tıpkı gezilerde olduğu gibi heyecan ve şevk ile katılınan derslerimizi de daha çok gençlerin akıllarına takılan meselelere dair talepleri istikametinde yapıldı. Gençlerin gayretleri katılan ablalara da sirayet etti. Bol istifadeli geçirdiğimiz bir haftanın sonunda hem Regaib Kandili’nde hem umumî derse katılım sağlayarak hazırladığımız programı sunduk. Risale-i Nur okuma programımıza iştiyakla katılan kardeş ve ablalarımıza, hassaten böyle bir zamanda tatilini Nurlar’la ataletten kurtaran gençlerimizi tebrik ediyoruz.

ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ

Programa katılan talebelerin program hakkında yazdığı notlar şöyle:

Esma Nur Gezginci: Eğlenceli bir haftaydı. Verimli ve dolu dolu geçti. İnsanların yapması gereken, üzerine düşen görevleri öğrendik. Bana ve hayatıma çok büyük katkılarda bulundu.

İrem Sarı: Kampımız çok istifadeli geçti. Hem güzeldi hem eğlenceliydi.

Esma Sertdemir: Kampımız o kadar çok verimli geçti ki benim için... Böyle kamplarda insan yapması gereken vazifelerini öğreniyor, hayatının nasıl geçmesi gerektiğini biliyor, hem eğleniyor hem öğreniyor.

Meryem İrtem: Kamp çok istifadeli geçti. Bazı eksiklerim vardı onları tamamlamaya gayret ettim ve çok eğlenceli geçti, inşallah tekrar böyle güzel bir kamp yaparız.

Fatma Sude Kaya: Kamp eğlenceli ve istifadeli geçti. Program içindeki saatler tam yerindeydi.

Elif Uğur: Kamp benim için çok istifadeli geçti. Bir olaya sadece tek bir bakış açısından değil, farklı bakış açılarından bakabilmeyi öğrendim. Bir daha kampa katılmak için gün sayar oldum.

Beyzanur İrtem: İnsan bazen dünyaya dalıp ahiretini unutabiliyor. Dünyayla fazla meşgul olup ağır gaflet uykusuna dalıyor. Hakikatleri bilsek de hayatımızda uygulamak zor gelebiliyor. Böyle programlar, o ağır gözümü kör eden gaflet uykusundan uyanıp hakikatleri tekrar görmeme, hatırlamama yardımcı oluyor. Gerçekten böyle bir programa ihtiyacım varmış.

Melek Türkmen: Ablalarımız çok samimiydiler onları çok sevdim. Derslerimiz de hem istifadeli, hem zevkli geçti.