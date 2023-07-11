Van’da uyuşturucu okulların içine girdi

Uyuşturucu ticaretinin merkezlerinden biri haline gelen Van’la ilgili uzmanlar uyardı:

Ürküten uyuşturucu raporu Uyuşturucu kullanım yaşı 10’a kadar düştü. gazeteduvar’ın haberine göre, Van İl Emniyet Müdürlüğü’nün 4 Temmuz 2023 tarihinde paylaştığı basın bültenine göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 209 kilo 8 gram metamfetamin, 191 kilo 962 gram esrar, 28 kilo 20 gram skunk, 19 kilo 38 gram eroin, 2 kilo afyon sakızı, 1 kilo 738 gram bonzai, 22 bin 712 adet sentetik ecza ve 54,34 litre asit anhidrit ele geçirildi. Ayrıca yine bu tarihler arasında, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak’ suçlarından 50 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 275

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.