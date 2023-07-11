Van’da uyuşturucu okulların içine girdi

Uyuşturucu ticaretinin merkezlerinden biri haline gelen Van’la ilgili uzmanlar uyardı:
Ürküten uyuşturucu raporu
Uyuşturucu kullanım yaşı 10’a kadar düştü.
gazeteduvar’ın haberine göre, Van İl Emniyet Müdürlüğü’nün 4 Temmuz 2023 tarihinde paylaştığı basın bültenine göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 209 kilo 8 gram metamfetamin, 191 kilo 962 gram esrar, 28 kilo 20 gram skunk, 19 kilo 38 gram eroin, 2 kilo afyon sakızı, 1 kilo 738 gram bonzai, 22 bin 712 adet sentetik ecza ve 54,34 litre asit anhidrit ele geçirildi.
Ayrıca yine bu tarihler arasında, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak’ suçlarından 50 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Haber Merkezi