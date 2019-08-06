Yaz tatilinde okuma serinliği

Her sene yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte çeşitli illerde düzenlenen okuma programlarından birisi de geçtiğimiz haftalarda Ankara’da gerçekleşti.

8-28 Temmuz tarihleri arasında Ankara hanım okuyucuları tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen okuma programı, Batıkent’te üç hafta boyunca devam etti. Her gün sabah ve öğlen olmak üzere ikişer saatlik Risale-i Nur dersleri ve özel okuma saatlerinin yanında ‘Tesettür’ ve ‘Vesvese’ konuları ile alakalı iki seminer düzenlendi. Köprü dergisi ekseninde gerçekleştirilen kavram çalışmaları Risale-i Nur’da geçen meselelerin akademik bir bakış açısı ile değerlendirilmesine yardım etti. Ayrıca Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatını daha iyi anlama ve kavrama amacı ile gerçekleştirilen Tarihçe-i Hayat çalışmaları, müellifiyle birlikte Risale-i Nur’ları anlayabilmenin bir parçası olduğunu gösterdi. Pazar günleri gerçekleştirilen Ankara gezileri ile hem bir dinlenme, hem de Ankara’nın farklı yerlerini görme fırsatı elde edildi. Geçmişte Ankara’da birçok Risale-i Nur hizmetine ev sahipliği yapmış olan Ulus 27 dershanesi ziyaret edildi. 26 Temmuz’da düzenlenen kapanış programında yaşanan renkli dakikaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Nurseda YAŞAR: “2019 Ankara yaz okuma programına katılan nasiplilerden biri de bendim çok şükür. Kamp programı gerçekten yoğun geçti. Üstadın genel olarak bulunduğu muhitin en yüksek yerini ibadet ve zikir için seçtiğini bildiğimizden zaman zaman çatıya turlar düzenledik. Şaka bir yana o kadar güzel bir kamptı ki benim için 1-2 günde kardeşim diyebileceğim insanlarla tanışmak, dünya işleri içinde biraz nefes almamı sağlayan, şevk veren, unuttuklarımızı hatırlatan Risale-i Nur dersleriyle ruhumun susuzluğunu giderdim Allah’a şükür. Allah emeği geçen herkesten razı olsun.”

Fatmanur ÖZTÜRK: “Geri gelmesi mümkün olmayan zamanımızı istikamet üzere kullanmak için katıldığımız ‘Batıkent Kampı’ ağaçların pencereden baş uzattığı, sakin ve tabiatla iç içe bir dershanede gerçekleşti. Kamp bünyesinde yapılan geniş kapsamlı geziler, semt dersleri, bolca güldüğümüz, eğlendiğimiz vakitlerle herkesin aklında güzel bir yer edindi. Üzerinden ne kadar zaman geçse de çatıdan günbatımını izlemeyi, yoğun programdan sonra çay saatlerini, kimi garbdan kimi şarktan gelmiş dostlarımızı hep hatırlayacağım. ”

Sümeyra ÖNDER: “Batıkent’te yapılan 3 haftalık kamp rehavet zamanı olan yaz günlerinin bol istifadeli geçmesine vesile oldu. Ders salonumuzun yüksek pencereli bir çatı katı olması kampımıza ayrı bir hava kattı. Çatıdan izlenen gün batımı ise gerçek bir tefekkür penceresi oldu. Ankara belki bir sahil şehri değil ama yazın ortasında yağmur ile gönderilen serinlik deniz meltemlerini aratmadı. Cenabı Hak her sene tekrarla istifadeyi arttırarak devam etmeyi nasip etsin inşallah.”

Ayşenur YILDIRIM: “Kamp çok istifadeli ve dolu dolu geçti. Yaz tatili için güzel bir fırsattı. Çeşitli konularda Risale-i Nurları okuduk, dinledik ve derslere devam ettik. Temmuz ayında Ankara’da serin serin rahmetin tecellilerini temaşa ettik. Emeği geçen, duasıyla destek olan tüm abla ve kardeşlerden Allah razı olsun.”

Sümeyye Nur COŞKUN: “ Zaman kısıtlı olmasına rağmen kısa zamanda çok dolu dolu bi kamp oldu. Çok ihlaslı bir şekilde hazırlanan ve en ince ayrıntısına kadar düşünülen bu programda en çokta bizler zaman kazanalım yorulmayalım diye yemeklerimizi yapan ablalarımızın çok emeği var. Tebdil-i mekan olsun dediler ve çarşamba günleri semt derslerine gittik. Rabbim böyle programların devamını getirsin inşaallah”

Ahsen ERTAŞ: “Benim için çok farklı bir kamptı. Sınava hazırlık dönemimdi etrafımda sınavdan çıkmış insanlar, ulaşmak istediğim yerde olan insanlar. Hepsini görmek nelerle karşılaşabileceğimi fark etmek açısından çok yararlıydı. Yaz tatilimi dünyevi sınavla birlikte ahiret sınavına da hazırlanmakla geçirmek çok güzeldi.”

Elif Nur UŞUNLU: “Ankara Batıkentte olan Risale-i Nur programımız müdebbirlerimiz ve maddi manevi desteklerini esirgemeyen ablalarımız vesilesiyle çok güzel geçti. Çalışmalı dersler, kavram çalışmaları, vecize ezberleri ile çok istifadeli bir süreçti, bıkmadan her saatimizi dolu dolu geçirdik elhamdülillah. Binamızın nüzhetgahını unutmamak gerek, çok şirin bir çatımız vardı son gece oraya çıktığımızda yıldızlara bakmak, haşmetli gökyüzünü izlemek tefekkür eşliğinde orda geçirdiğimiz günleri düşündürdü ve elhamdülillah iyi ki bu daireyi Rabbim nasip etmiş dedirtti. Herkesten Allah razı olsun.”