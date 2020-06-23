Prof. Dr. İlber Ortaylı “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” kitabında gençlere ders alacakları tavsiyeler sunuyor.

* Monotonluktan uzaklaşın!

Gezin, görün, keşfedin, başkalarıyla ilgilenin, okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzlerinize yansısın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın.

* Gereken tek şey, yaptığın işi sevmen ve kendini derviş sabrıyla adamayı öğrenmendir.

Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında bir pencere açın. O pencereyi açıp dışarıda farklı dünyalar görebilirseniz, bir eşiği de atlamış olursunuz.

* Kimsenin sizi bulmasını beklemeyin; nitelikli insanları siz arayın!

Ben insanları arar bulurum. İyi hocalardan eğitim almak için bizzat çok uğraşmışımdır. Neticede kimse gelip beni keşfetmedi. Kimsenin gelecek hali de yoktu!

*Yabancı dil meselesini 25’inize gelmeden çözmeniz gerekir.

Gecikirseniz geçmiş olsun. Elbette sonra da öğrenebilirsiniz, ama aynı rahatlıkla ve kavrayışla değil.

* Şimdiki gençlere söylüyorum, zahmetten kaçmayın. Tren mi var, atlayın; yol mu var, gidin. O yaşlarda yeni yerleri görmenin zevki başkadır. Tecrübeyle görmek de güzeldir, ama gençlik enerjisiyle dolaşmak bir başkadır.

* Çalışmak kolaydır; oturur, çalışırsın. Daha önemli olan hangi işi yaptığındır.

Bu da şüphesiz en başından işini doğru seçmekle mümkündür. Bunu yapamazsanız, hayatta hiçbir hedefiniz kalmaz. Boşuna çalışır durursunuz. Zihniniz de uyuşur.