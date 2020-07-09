Merhum Mahir İz’i rahmetle anıyoruz

Ömrünü eğitim hizmetlerine adamış olan Abdullah Mahir İz, 28 Ocak 1895 tarihinde İstanbul’da doğdu.

1916’da, Birinci Dünya Harbi sırasında aynı okulun ilk kısmında, Türkçe öğretmenliği ile muallimlik hayatına başladı. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Edebiyat, tasavvuf tarihi, hitabet ve irşad derslerinin hocalıklarına tayin edildi. Merhum Mahir İz, 12 Ocak 1973 tarihli Yeni Asya’da yayınlanan “Mehmed Âkif” başlıklı yazısında Bediüzzaman’dan şöyle bahsetmiştir: “Bediüzzaman İstanbul’a geldiği zaman genç idi. Millî kıyafetle dolaşırdı. Bahhâs bir zat idi. Nakûktu. Şark’ın yetiştirdiği zekâlardan, cevalan eden bir zattı. Fevkalâde bahhas idi. Ve ulemayı münâzaraya dâvet etmişti. Kendisine güvenen bir zattı. Hodri meydan diye bütün ulemaya meydan okumuştu.” İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ile Türk Kültürü Vakfı’nın kurucuları arasında bulunan Mahir İz, 9 Temmuz 1974 tarihinde vefat etti. Vefatının 46. yılında Mahir İz’i dualarla anıyoruz. Haber Merkezi

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