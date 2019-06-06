Salah vesilesiyle İngiltere'de İslamafobi azaldı

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Muhammed Salah'ın transferinin ardından Liverpool kentinde İslamafobi, yüzde 18,9 oranında azaldı.

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