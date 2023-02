Kahramanmaraş merkezli depremlerde AFAD'ın açıkladığı son bilgilere göre 3432 kişi vefat etti, 21103 kişi yaralandı, 8 bini aşkın kişi enkazdan kurtarıldı

10 ilde toplam vefat sayısı 3432'a yükseldi, 21103 kişi yaralandı, 8 bini aşkın kişi kurtarıldı

6 aylık bebek Ayşe Vera ve annesi 29 saat sonra kurtarıldı

'1600'ün üzerinde ilave arama kurtarma ekiplerini Hatay'a gönderiyoruz'

Kızılay: Kan bağışı günlere yayılmalı, kan uzun süre saklanamaz

Tüm Türkiye'de eğitim öğretime 13 Şubat'a kadar ara verildi

Depremle uyanan Türkiye

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Gaziantep'te 6,4 ve 6,5 büyüklüğünde deprem

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

10 ilde toplam can kaybı 3 bin 432'ye yükseldi

AFAD, saat 12.10 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 432 kişinin vefat ettiğini, 21 bin 103 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, diğer ülkelerden 3294 arama kurtarma personeli geldiğini, 70'in üzerinde ülke talepte bulunduğunu ve 14'ünün fiilen sahada olduğunu belirterek, MEB ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzedenin barındığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde yeni deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2 bin 379 kişi hvefat etti, enkazdan 7 bin 840 kişi sağ çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 379 kişinin vefat ettiğini, 14 bin 483 kişinin yaralandığını, 7 bin 840 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını bildirdi.

Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Koca: Toplam 2 bin 256 acil sağlık personeli hasar gören illere ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afetten etkilenen 10 ildeki ekiplere ve ambulanslara ilaveten il dışından 602 ambulans, 187 UMKE timi, 2 ambulans uçak ile toplam 2 bin 256 acil sağlık personelinin hasar gören illere ulaştığını kaydetti.

Bakan Koca, "Devlet, tüm imkanlarıyla yaralarını sarmak için bölgede. Tüm vatandaşlarımızdan dua bekliyoruz. Bu felaketler ancak birlikte dayanışmayla aşılabilir. Ülkede bir seferberlik hali olduğunu biliyoruz. İllerdeki afet koordinasyon merkezleri aracılığıyla koordinasyona katılmak son derece önemli. Hep birlikte yaralarımızı saracağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlara yapılan müdahaleye ilişkin açıklamada bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor. İlk müdahalenin ardından hastanelere nakiller sağlanıyor. Acımızı azaltmak için tüm gücümüzle sahadayız."

AFAD Başkanı Sezer: 130 tane artçı depremimiz söz konusu

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Artçı depremlerin devam ettiğine işaret eden Sezer, "Malumunuz depremin ardından artçılar ve büyüklüğü yine merkezi depreme yakın depremler de meydana geldi, şu anda 130 tane artçı depremimiz söz konusu." dedi.

Hava yoluyla da afet bölgelerine nakiller yapıldığını dile getiren Sezer, "Bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli, yine aynı şekilde 5 bine yakın da araç ve iş makinesi görevlendirilmiş durumda." diye konuştu.

Barınma ihtiyacının karşılanması için 35 bin çadırın bölgeye sevk edildiğini belirten Sezer, şu bilgileri verdi:

"Akşam barınma ihtiyacını sağlamak için 35 bin çadır bölgeye sevk edilmiş. Yine 360 bine yakın battaniye ve çadır içi malzemeler de bölgeye sevk edilmiş durumda. Yıkılan bina sayımız 2 bin 834, yaralı sayımız 8 bin 533 ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 1498 olarak son güncellenen rakamlar."

"Ulaşılamayan bir bölge yok"

Sezer, arama-kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Sezer, afet sonrasında ulaşılamayan bir bölge bulunmadığını bildirdi.

Sezer, Azerbaycan dahil olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeden de yardım teklifi olduğu bilgisini paylaştı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da depremin ardından 51 bin 356 kişinin AFAD gönüllüsü olarak sisteme dahil olduğunu, böylece toplam AFAD gönüllü sayısının yaklaşık 680 bine ulaştığını aktardı.

Bir gazetecinin ulaşılamayan yerler olup olmadığına ilişkin sorusuna Tatar, şu cevabı verdi:

"Nerelerde enkaz olduğu belli, nerelerde yıkılan bina olduğu belli ve bütün buraların hepsine bir şekilde ekipler yönlendirilmiş durumda. Çok geniş bir alan. Bu kadar geniş bir alanda, açıkçası yaklaşık 25 bin civarında arama kurtarma ekibinin olduğu bir alanda, bir anda her yere ulaşmak çok kolay değil. Ama şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda. Ama halen enkaz olduğu bilinip de oralarda bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin başladığı yerler var. Henüz daha yeni yeni başlayan yerler var. Sonuçta şu anda sahadaki her yerde enkazlarla ilgili arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor."

Bölgeye 350 milyon lira tutarında ödenek gönderildi

Tatar, afet bölgesine 250 milyon lirası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 100 milyon lirası AFAD'tan olmak üzere 350 milyon lira tutarında acil yardım ödeneğinin sevk edildiğini açıkladı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a takviye arama kurtarma ekipleri geliyor

Yaşanan depremlerin ardından Türkiye'nin farklı illerinden yola çıkan arama kurtarma ekipleri, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a ulaşmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaşanan göçüklerde görev alacak çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi, Türkiye'nin farklı illerinden deprem bölgesine görevlendirildi.

Beraberindeki ekipmanlarıyla Kahramanmaraş'a ulaşmaya başlayan ekipler, koordinasyon merkezinin yönlendirmesiyle kentin farklı noktalarında görev almaya başladı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı psikologlar da bölgeye intikal ediyor.

3 binin üzerinde Mehmetçik, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik de deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına yoğun katkı sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları için Doğal Afet Kurtarma Taburları görevlendirildi.

Bunların yanı sıra Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına 2 binin üzerinde personelle destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kentte çadır kurma çalışmalarına başladı. Yeteri kadar komando da arama kurtarma çalışmaları için Malatya ve Kahramanmaraş'a gönderilirken Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da Mehmetçik tarafından halka sıcak yemek, su ve kumanya dağıtılıyor.

Öte yandan KKTC'de görevli Doğal Afet Yardım Takımı da Gaziantep'teki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla AFAD'tan gelen talepler doğrultusunda 3 binden fazla Mehmetçik katkı sağlıyor.

Bakan Akar beraberindeki komutanlarla Hatay'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a geldi.

Serinyol'da depremin etkilediği, 3 askerin şehit olduğu 8'inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunan Akar, son duruma ilişkin bilgi aldı. Daha sonra kriz merkezine geçen Akar, kentteki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Hava yardım koridoru sürekli olarak aktif tutuluyor

Bunlarla birlikte Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A400M nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. 17 uçak tarafından Gaziantep ve Adana'ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli yas ilanı) Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesini kullandı.

Yaralılar, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'deki hastanelere sevk edilecek

Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini bildirdi.

Avrupa'dan 850'nin üzerinde uzman Türkiye için harekete geçti

Dünyanın pek çok ülkesinden arama kurtarma ekipleri yardım için yola çıkarken, 13 üye ülkenin Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceği bilgisini paylaşan AB, acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Copernicus uydu sistemini de etkinleştirdi. Avrupa'nın tamamından ve Uluslararası kurumlardan taziye ve dayanışma mesajları geldi.

Depremde vefat edenler için ülke genelindeki camilerde sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısıyla Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat edenler için ülke genelindeki camilerde sela okundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 90 bin camide, yatsı ezanından yarım saat önce depremde hayatını kaybedenler için sela verildi.

Bakanlar Özer ve Ersoy, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından Malatya'ya giden Milli Eğitim Bakanı Özer ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin ardından merkezdeki incelemelere katılan Özer, vatandaşlarla bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bakan Özer, Bakan Ersoy, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Van Valisi Ozan Balcı ile akşam saatlerinde Yeşilçam tesislerindeki vatandaşları ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla görüşen Özer ve Ersoy, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu, tüm ihtiyaçların devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Gaziantep'te

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sabah saatlerinde Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelerek yetkililerden deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kurum, daha sonra Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde deprem koordinasyon merkezlerini ziyaret etti.

Murat Kurum, daha sonra depremden etkilenen bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi ve depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Bakan Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül eşlik etti.

Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yaklaşık 5 bin çadırın kurulumu başladı

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınabilmesi için çadırların kurulumları gerçekleştiriliyor.

Garnizon Komutanlığı askerlerince 12 Şubat Stadı'na 120, Saim Çotur Stadı'na 256, Batıpark'a 72, Atatürk Parkı'na 200, jandarma tarafından da çeşitli bölgelere 4 binin üzerinde olmak üzere toplam 4899 çadır inşa edilecek.

Depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da da vatandaşlar Merkez Spor Salonu'nda ağırlanıyor.

Spor salonuna gelen bazı depremzedeler geceyi burada geçirirken, salon dışında da AFAD tarafından yemek dağıtımı yapılıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, kentteki tüm spor salonları ve gençlik merkezlerinin, depremzedelerin kullanımına açık olduğunu belirtti.

Adana ve Osmaniye’de depremzedeler, çadırlara ve kapalı spor salonlarına yerleştiriliyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde AFAD ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Merkez Çukurova ilçesinde evleri hasar görenler için Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda AFAD ekiplerince 100 çadır kuruldu.

Depremzedeler, çadırlara yerleşmeye başladı.

Ekiplerce vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başlandı.

Osmaniye’de de kurulan çadır, kapalı spor salonları ve sosyal tesislere depremzedeler yerleştiriliyor.

Kent genelinde evleri hasar görenler için, AFAD ekiplerince kurulan çadırlara, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tosyalı Kapalı Spor Salonu ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Tesislerine depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Jandarma ve polis ekipleri ise olası depremler için tahliye noktalarında nöbet tutuyor.