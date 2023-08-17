10 milyon binanın 6-7 milyonu riskli

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi Başkanı Füsun Sümer, Deprem Araştırma Komisyonu’nun Temmuz 2021 tarihli raporuna göre, Türkiye’de 10 milyon civarında olan yapı stokunun 6-7 milyon civarında olan kısmının “riskli” statüsünde olduğunu söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Füsun Sümer, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi’nin 24’üncü yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı. VOA Türkçe’nin haberine göre, İstanbul’un da ciddi bir deprem riski altında olduğuna dikkat çeken Füsun Sümer, 1 milyon 500 bin civarında yapının olduğu kentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tahminlerine göre 600 bin civarında yapının riskli olduğunu söyledi. Haber Merkezi

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