20 yılın 'en soğuk' kışına giriyoruz

Ekonomist Murat Kubilay, “Son 20 yılın ekonomik olarak en soğuk kışına girmek üzereyiz ve vatandaşın şimdiden takati tükendi” dedi.

Elektrik faturaları Meclis gündeminde

Faturalar cep yakıyor

3 kez müjde, 25 kez zam

Doğal gaz, elektrik ve gıda ürünlerine son bir yılda gelen yüzde 30’a yakın zamlar, gelirleri bu oranda artmayan milyonlarca vatandaşı bu kışı nasıl geçireceği konusunda kara kara düşündürüyor. Uzmanlar, yurtdışındaki fiyat artışları sebebiyle doğal gaza yüzde 40’a varan yeni zamlar gelebileceğine, bunun da başta elektrik olmak üzere yeni bir zincirleme zam yağmuru başlatabileceğine dikkat çekiyor. Ekonomist Dr. Murat Kubilay, muhtemel pandemi kapanmalarıyla işsizliğin yeniden tetiklenebileceğini belirterek, “Isınma, barınma ve beslenme giderleri gelir artışlarının üzerinde. İşsizlikle birleşirse Nisan 2022’de derin bir fakirleşmeyle karşılaşabiliriz. Bu süreçte ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarında ödeme güçlüğü çeken binlerce kişinin haciz riski de var. Son 20 yılın ekonomik olarak en soğuk kışına girmek üzereyiz ve vatandaşın şimdiden takati tükendi” dedi.

Tüketici fiyatlarını tetikliyor

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ağustos ayında yüzde 19.25’e yükselişinin kaynağında gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın rol oynadığına dikkat çekerek, “Hem gıda hem de enerji TÜFE’si genel TÜFE’nin üzerinde” dedi. Enerjide artan fiyatların üretim maliyetlerini arttırdığını, bunun da tüketiciye yansıtıldığı belirten Yılmaz, “Sonuçta enflasyonu besleyen bir kısırdöngü var. Türkiye, petrol ve doğal gazda dışa bağımlı bir ülke. Bu nedenle düşük maliyetli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.