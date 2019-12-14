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4 ayda 114 bin üye AKP'den ayrıldı

14 Aralık 2019, Cumartesi 15:15
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın partiden istifası sonrası AK Parti'nin üye kaybı devam ediyor. Eylül-Kasım ayları arası 57 bin kişinin ayrıldığı AK Parti'nin üye sayısı, son 4 ayda 114 binlik bir düşüş gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti ise 4 ayda 30 binden fazla yeni üye kazandı.

Davutoğlu kurduğu "Gelecek Partisi"nin programını kamuoyuyla paylaşırken Babacan'ın partisi için geri sayım başladı. Türkiye siyasetinin AK Parti'den kopuşlarla 2 yeni siyasi partiye hazırlandığı aylar, AK Parti'nin en çok üye kaybettiği dönem olarak kayıtlara geçti.

Açık ara en çok üyesi bulunan AK Parti'nin üye kaybı gelen istifalarla istikrarlı şekilde sürdü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre, 1 Temmuz-6 Eylül arası 56 bin 260 üyeden olan AK Parti'den 6 Eylül-22 Kasım arası 57 bin 856 üye ayrıldı.

Meclis partileri arasında üye sayısı azalan yalnızca AK Parti olmadı. Halkların Demokratik Partisi de 782 üye kaybetti.

Öte yandan üye sayısını en çok artıran, CHP oldu. 4 ayda partiye 41 bin 866 üye katıldı. İYİ Parti'nde de artış devam etti. İYİ Parti, 1 Temmuz - 22 Kasım arası toplam 36 bin 139 üye kazandı.

Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) ittifak ortağı AK Parti ile aynı kaderi yaşamadı. MHP Temmuz sonrası yaşadığı 2 bin üyelik kaybını Kasım ayına kadar telafi etti.

Euronews Türkçe

Etiketler: AKP, üye
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