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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

51. yıl coşkusu Gazetemizdeki programımızla devam etti

22 Şubat 2020, Cumartesi 19:44
Gazetemizin 51. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz program, okuyucularımızın yoğun ilgisiyle birlikte Güneşli'deki Tesislerimizde gerçekleşti.

Tıklayınız: 

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51. yıldönümümüze ilişkin içerikleri okumak için tıklayınız:

Davetlisiniz: Coşkumuzu okuyucularımızla paylaşıyoruz

Teşekkürler... Bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız...

Yeni Asya’nın mesajı

Yeni Asya: Kültür ve Hürriyet Mektebi

Ankara’da 51. yıl coşkusu

İzmir'de 51. yıl coşkusu

İttihadımızı gazete sağlar

51. Yıl coşkumuzun kaleme alındığı yazıları okumak için tıklayınız

İzmir programında gündem neşriyat

Ankara’da 51. yıl coşkusu

Liderlerden Yeni Asya için 51. yıl mesajları

Yeni Asya, Risale-i Nur hakikatlerini neşrediyor

Yeni Asya olmasa yolumuzu şaşırırız

Yeni Asya’nın tarihî duruşu unutulmaz

Neden “Yeni Asya?”

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21 ŞUBAT 2020 - GÜNÜN KARİKATÜRÜ

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21 ŞUBAT 2020 - YENİ ASYA 1. SAYFA

 

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