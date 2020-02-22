İzmir'de 51. yıl coşkusu

İkinci 50 yılımızın ilk sayısı olarak çıkardığımız 21 Şubat Cuma tarihli 20 sayfalık özel gazetemize İzmir Yeni Asya Okuyucularımız da büyük ilgi gösterdi.
51. yılımıza özel olarak çıkardığımız gazetemizi tanıtmak ve İzmirlilerle buluşturmak amacıyla 1000 adet gazete siparişi veren İzmir Yeni Asya okuyucularımız, İzmir genelinde gönüllü olarak görev alarak Yeni Asya'nın İzmirlilere ulaşmasında vesile oldular.
Tanıtımı yapılacak gazetelerin ilk durağı İzmir Yeni Asya Temsiliciliği oldu.
Günün ilk saatleriyle birlikte öğrencisinden emeklisine, esnafından öğretmenine 7'den 77'ye kadar sorumluk alan fedakar Yeni Asya Okuyucuları, özel-tanıtım gazetemizi İzmirlilerle buluşturmak üzere devraldı.
Aldıkları emanetleri, bir başka ifadeyle Risale-i Nur'un Medyadaki Dili olmak temel gayesiyle yola çıkan ve tavizsiz istikrar çizgisinde 51. yılını kutlayan Yeni Asya'nın hürriyetçi, demokrat, müsbet, yapıcı, ilkeli ölçü ve prensiplerini samimiyet ve güler yüzleriyle birlikte İzmirlilere ulaştırdılar.
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51. yıldönümümüze ilişkin içerikleri okumak için tıklayınız:
Davetlisiniz: Coşkumuzu okuyucularımızla paylaşıyoruz
Teşekkürler... Bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız...
Yeni Asya’nın mesajı
Yeni Asya: Kültür ve Hürriyet Mektebi
Ankara’da 51. yıl coşkusu
İttihadımızı gazete sağlar
51. Yıl coşkumuzun kaleme alındığı yazıları okumak için tıklayınız
İzmir programında gündem neşriyat
Ankara’da 51. yıl coşkusu
Liderlerden Yeni Asya için 51. yıl mesajları
Yeni Asya, Risale-i Nur hakikatlerini neşrediyor
Yeni Asya olmasa yolumuzu şaşırırız
Yeni Asya’nın tarihî duruşu unutulmaz
Neden “Yeni Asya?”
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21 ŞUBAT 2020 - GÜNÜN KARİKATÜRÜ
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21 ŞUBAT 2020 - YENİ ASYA 1. SAYFA
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