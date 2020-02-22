"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İzmir'de 51. yıl coşkusu

22 Şubat 2020, Cumartesi
İkinci 50 yılımızın ilk sayısı olarak çıkardığımız 21 Şubat Cuma tarihli 20 sayfalık özel gazetemize İzmir Yeni Asya Okuyucularımız da büyük ilgi gösterdi.

51. yılımıza özel olarak çıkardığımız gazetemizi tanıtmak ve İzmirlilerle buluşturmak amacıyla 1000 adet gazete siparişi veren İzmir Yeni Asya okuyucularımız, İzmir genelinde gönüllü olarak görev alarak Yeni Asya'nın İzmirlilere ulaşmasında vesile oldular.

Tanıtımı yapılacak gazetelerin ilk durağı İzmir Yeni Asya Temsiliciliği oldu.

Günün ilk saatleriyle birlikte öğrencisinden emeklisine, esnafından öğretmenine 7'den 77'ye kadar sorumluk alan fedakar Yeni Asya Okuyucuları, özel-tanıtım gazetemizi İzmirlilerle buluşturmak üzere devraldı.

Aldıkları emanetleri, bir başka ifadeyle Risale-i Nur'un Medyadaki Dili olmak temel gayesiyle yola çıkan ve tavizsiz istikrar çizgisinde 51. yılını kutlayan Yeni Asya'nın hürriyetçi, demokrat, müsbet, yapıcı, ilkeli ölçü ve prensiplerini samimiyet ve güler yüzleriyle birlikte İzmirlilere ulaştırdılar.

***

***

***

***

51. yıldönümümüze ilişkin içerikleri okumak için tıklayınız:

Davetlisiniz: Coşkumuzu okuyucularımızla paylaşıyoruz

Teşekkürler... Bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız...

Yeni Asya’nın mesajı

Yeni Asya: Kültür ve Hürriyet Mektebi

Ankara’da 51. yıl coşkusu

İttihadımızı gazete sağlar

51. Yıl coşkumuzun kaleme alındığı yazıları okumak için tıklayınız

İzmir programında gündem neşriyat

Ankara’da 51. yıl coşkusu

Liderlerden Yeni Asya için 51. yıl mesajları

Yeni Asya, Risale-i Nur hakikatlerini neşrediyor

Yeni Asya olmasa yolumuzu şaşırırız

Yeni Asya’nın tarihî duruşu unutulmaz

Neden “Yeni Asya?”

***

21 ŞUBAT 2020 - GÜNÜN KARİKATÜRÜ

***

21 ŞUBAT 2020 - YENİ ASYA 1. SAYFA

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya'da terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu

    Guterres: İdlib'deki "kabus ve şiddet döngüsü" derhal son bulsun!

    Almanyalı Müslümanlar: Uyarılarımız ciddiye alınmadı

    Yeni Asya’nın duruşu değerli

    İdlib için diplomasi çağrısı

    İzmir'de 51. yıl coşkusu

    İttihadımızı gazete sağlar

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

    İdlib’te kritik günlere girdik

    Nice 51. yıllara

    İşsizlik bel büküyor

    Akşener: Böyle fakirliğe rastlamadık

    Erdoğan - Putin görüşmesi gerçekleşti

    Diyarbakır'daki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

    Kritik derbiye doğru

    Ziyaretçilerini bekliyor

    Almanya'daki saldırıda katledilenlerin kimlikleri açıklandı

    Lübnan: İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi

    Türkiye halkı Suriye’yle savaşmıyor

    Yeni Asya’nın mesajı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kavala davası ve Ahmet’in annesi
    Ahmet BATTAL

    Koftiden devletin “sütten” hükümeti
    Faruk ÇAKIR

    Gerçekleri perdelemek mümkün mü?
    Cevher İLHAN

    “Sosyal medya çöplüğü” şikâyeti!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesini kim hazırladı?
    Genel

    Almanya'da terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya’nın duruşu değerli
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın köşe yazarlığı yaptığı gazeteler ve Yeni Asya (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.