İzmir'de 51. yıl coşkusu

İkinci 50 yılımızın ilk sayısı olarak çıkardığımız 21 Şubat Cuma tarihli 20 sayfalık özel gazetemize İzmir Yeni Asya Okuyucularımız da büyük ilgi gösterdi.

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