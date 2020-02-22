Yeni Asya: Kültür ve Hürriyet Mektebi

Doğduğumda Said Nursî dünyada imiş...

Onunla beraber iki sene kadar solumuşum aynı havayı. Bir ömür rahat yüzü görmemiş. Osmanlı vedaya hazırlanırken dünyaya teşrif eylemiş.

Çalkantılar, savaşlar, bir rejimden ötekine geçişler... Çocuk yaşta evini terk edişler...

Medreseden cepheye.. Savaşa.. Sürgünlere... Zindanlara...uğrayan çileli bir yolculuk...

O, hayatından memnun... İşi gücü okumak, yazmak... Savaşta bile kitap yazmak... Gittiği her yeri mektep-medrese eylemek... Yapraklara, kuşlara, karıncalara, papatyalara göz kırpmak... Dolu dolu bir hayat...

Bir kiracımız tanıttı bize onu... İlkokula gidiyordum. O zamanlar İttihad çıkıyordu ve haftalıktı.

Kelimeden ürken, düşünceden korkan, mürekkep kokusundan başı dönen, kalemin elif elif doğruluğuna tahammül edemeyen zihniyet İttihad’a hat çeker. O da kendine yeni bir hat belirler...

Yeni Asya [isminde, hep hakikat konuşsun diye/n bir mevkute] doğar.

İttihad’ın son sayısı imiş kapı kapı gezip sattığım. On beş lira da kâr etmişim ki ağabeyler onu elime tutuşturdu. Çocuk hassasiyetimin böyle bir para alınır mı diye direttiğini; almam için bu çocuğu ikna ettiklerini de hayal meyal hatırlıyorum.

Hatıralara dalmak; böyle bir şey ve de yaşlanmak... Heey, hey; gidinin gidisi günler... Hayal gibi, olmaz gibi, nasıl oldu gibi, acılı, sancılı yine de lezzetli günler... Fakat niye bitmiyor o, düşüncelerden çekinti, ürküntü, korku?! Kim, niye, nasıl korkar bu kelimeler ikliminden?! Ki kelimelerde bütün mevsimleri yaşamak var. Acılar, aşklar, sevinçler, ayrılıklar... Hayat ve ölüm adına ne varsa... hepsi...

Derken Yeni Asya’nın mürekkep kokusunu babamın kocaman bisikletiyle taşımaya başladım. Esnafla tanıştım. Tüccarı, araba tamircisi ve sairesi...

Yanlış hatırlamıyorsam yüzün üzerinde abonem vardı. O zamanın Kayseri’si için iyi bir nisbet... Şimdi ne kadar bilmiyorum.

Ve burada şunu da demeden geçmeyeyim. Gazete, dergi ve hattâ kitaplar abone sistemiyle okuyucuya daha rahat ulaşıyor. Onun ayrı bir güzelliği var. Bayiler ve kitapçılar (bile) her köşede olsun. Fakat abone sistemi, bu adrese teslim tekrar nasıl gelir; bilmem. Gelmeli bana göre.

Japon talebesi gibi gazeteyi dağıtıp öyle gitmeli okula talebeler. Üşengeç mizaçlar için abonelik iyidir, diyorum. Her gün, her gün bayiye, bakkala gitme zahmetine katlanamayanlar için hazır katlanmış gazete kapıya gelmiş; ooh! Hem çocuklarımıza da “iş” emri çıkmış olur. Harçlık beşlik olur. Benim o İttihad dağıtımından aldığım paranın nasıl keyifli bir kazanç olduğunu bugünkü çocuklarımızın da bilmesini isterim. İyi mi işte; toplumla kaynaştım o İttihad ve Yeni Asya’yı dağıtırken. Ha, para almakta zorlandıklarım, zaman zaman da alamadıkları olmadı mı; oldu. Onlara da hakkımı helâl ediyorum.

Ah, be, bak; nerelere geldim. İyi ki geldim; yoo! Benim yaşımdakiler de hatıralanmış olmadı mı! Nostaljisi bol günlermiş, vesselâm...

Lâfı nereye getireyim? Şuraya ki okuma oranı; artan nüfusumuza göre çok düştü. Bu dramatik bir şey... Bu âletler çok zaman “kem alât” olmaya başladı. Zamanlarımızı haşladı. Bizi bizden boşladı. Kalbimizi dışladı, yani hattâ aklımızı da... Bu gidiş; gidiş değil... Babam, yapılan bir şeyi beğenmediğinde, dudaklarını üst üste kor ve hafif öne iterek, iş değil, der. İşte yaptığımız nice şeyler maalesef, iş değil...

Ha, bak, bir hatıramı daha anlatayım. Bu fakir hem çalıştı, hem okudu. İşportacılıktan geliyorum. Çorap, çamaşır satardık. Babam, kardeşim, ben. Bir yanımıza da Yeni Asya Yayınları’ndan koyardık. Onu da tıpkı çoraplar gibi bağıra çağıra satardık. Meselâ “12 Mart’ın İç Yüzü” diye bir kitap... Ali Elverdi Paşa’nın... O zamandan kalma bir siyah-beyaz fotoğrafta yanda hafiften kitaplar da kadraja takılmış. Yeni Asya ibaresinin bir kısmı okunuyor.

Elbette eski, geri gelmez. Gelmez de biz gidebiliriz bazen kimi çalışmalarımızla. Kırkpınarlı Hasan’ın güreş tefrikalarıyla okumayı sevdiğimi hatırlıyorum.

Düne göre paralarımız daha çok. Biraz bu yayın işine “sermaye” aktaralım.

Nöbeti gençlere devrediyorum. Gençler, haberiniz olsun; el veriyorum, verdim bile. Kendinizi, babalarınızı zorlayın, korlayın; Yeni Asya Neşriyat’la haşir neşir olmanın ayrı bir saadet olduğunu bu fakir tattı; siz de tadın, derim. İyi de ederim bunu demekle.

Hasta ziyaretine mi bayramlaşmaya mı gidiyorsunuz; çantanızda, bagajınızda kitaplar, dergiler, gazeteler olsun. Çikolata gibi şeyler de ilâveten olabilir. Tanıdıklarınıza, tanımadıklarınıza hediye edin. Böylece ayrı bir dostluk başlıyor. Kaç sefer ettiğim tecrübenin tercümesi bu yazdığım. Geçenlerde telefonda biri birden tanımayınca hani dedim gazete, kitap veren biri deyince; hemen tanıdı. Birileriyle tanışmanın bin bir yolu vardır. Fakat neşriyat ile tanışmanın tadı, hatırası bir başka... Yanınızda birine verecek “yedek” kelimelerinizin olması bir zenginlik alâmetidir, diyeyim de ötesini anlayın.

Yeni Asya büroları gençliğimin bir yerinde ayrıca durur. Orada içtiğimiz çaylar, kültür sohbetleri benim için üniversite idi.

Bu içinde bulunduğumuz sıkıntılar cehaletin acı meyveleri... Bunu yenmenin yolu da okumaktan, okutmaktan geçiyor. Evimizden başlayalım. Önce kendimizden... Apartman, sokak, mahalle derken ülkemde tebessümün açtığını görür gibiyim. Bu ülkeye daha dün okuma sevgisi aşıladığımızı unutmayalım.

Bir şey diyeyim mi bu ömrümüzden eksik olmayan darbelere yayınlarımızla karşı koyduk. Belki mübalâğa diyeceksiniz, ama ne zaman ki biz elimizi gevşettik; acılarımız katmerlendi. Kollarımızı sıvayalım; yaralarımızı sıvamak için... İçin için dökülüyoruz. Bunun farkında değilsek; bu fena... “Avrupa kâfir zalimlerinden, Asya münafıklarından” çektiğimiz yeter diyorsak; yarım asrı aşkın yaptığımız bu neşriyat çalışmalarımızdan insanlığı haberdar edelim. Cihadın şeklinin “kitap” olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor artık.

Yeni Asya, hürriyet dediği için defalarca kapandı/açıldı. Bütün darbelere, istibdadın her türlüsüne, kanunsuzluğa, hukuksuzluğa karşı kelimelerle direndi. Haksızlık kime yapılırsa, kim yaparsa karşı durdu. Yolu cezalardan, hapislerden geçti. Geçti de doğru bildiklerini kavl-i leyyin ile demeye devam etti. Yeni Asya kültürün, adaletin, hürriyetin mektebiydi. Bakın etrafınıza; buradan mezun epey bir talebe var.

Kültür sahasında yenilemeyeceğimizi anlayanlar işi silâha döktüler ve silâha ayrılan paralardan kitaba fırsat kalmadı. Said Nursî savaş dönüşü kılıcı kınına soktu; manevî âlemlerde yontulan kalemini çıkardı ve bir daha eline silâh almadı. Şimdi gönüller cephesi türlü çeşitli kuruntularla ağır yaralıydı; tamir edilmeliydi. Yeni Asya da oradan aldığı tiryakları “şerh-izah-tanzim” sırrınca, kaleminin döndüğünce aksettirmeye çalışıyor. Bütün yaptığı bu... Yanlışımız varsa (kitaba uygun) söyleyin; (oralardan) dönelim efendim!

Daha nice yıllara “muhabbet ve şûrâ” ile...