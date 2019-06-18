AB Mursi'nin ailesine başsağlığı diledi

AB, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, ailesine taziye dileklerini iletti.

Avrupa Birliği (AB), Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, ailesine taziye dileklerini iletti. AB Türkiye Delegasyonundan edinilen bilgiye göre, AB, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi'nin ailesine taziye dileğinde bulundu. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin dün mahkeme salonunda Kahire'de hayatını kaybettiğini hatırlatan AB kaynakları, “AB, Mursi'nin ailesine başsağlığı diliyor." ifadesini kullandı. AA

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