ABD parmağı mı?

Türkiye Ekonomik Araştırmaları Vakfı’ndan güvenlik analisti Nihat Ali Özcan, Libya için ateşkes görüşmelerinde Hafter’in masadan kalkmasında ABD’nin parmağının olabileceğini söyledi.

Libya Ulusal Ordusu adı verilen silâhlı birliklerin komutanı ve Tobruk merkezli hükümetin başlıca destekçisi General Halife Hafter’in Moskova’daki ateşkes görüşmelerini terk etmesi ve Moskova’nın açıklamasına göre düşünmek için iki gün daha süre istemesi, farklı ülkelerin farklı çıkarlarının kesiştiği Libya’da yeni bir oyun kurulduğunu ve vekâlet savaşının da sertleştiğinin göstergesi. Türkiye Ekonomik Araştırmaları Vakfı’ndan güvenlik analisti Nihat Ali Özcan, Hafter’in masadan kendi iradesiyle, kendi kararıyla kalkmadığı görüşünde. Libya ile ilgili tartışmaları anlamak için Hafter ve arkasında bulunan destekçileri ile Türkiye’nin desteklediği grup arasındaki rekabete bakmak gerektiğini vurgulayan Özcan, “Hafter’in masadan kalkması, Hafter’e destek veren grupların gelişmelerden memnuniyetsizliğini izah ediyor diye düşünüyorum” diyor. Libya’daki iç savaşta muğlak bir tutum izleyen ABD’nin de açık bir pozisyon almasa da Hafter’e destek verdiği tahmin ediliyor. Nihat Ali Özcan’a göre Rusya’nın bölgedeki adımlarının daha görünür hale gelmesi nedeniyle ABD’nin bu sürecin arkasında olması, yani Hafter’in masadan kalkmasında ABD’nin rol oynaması sürpriz olmaz.

Ankara askerî desteği yoğunlaştırabilir

DW Türkçe’nin haberine göre, Rusya uzmanı Kerim Has, Ankara’nın Moskova’nın zorlamasıyla Libya’da ateşkese ikna olduğu kanısında. Peki Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamazsa ve sahadaki rekabet kızışırsa Ankara ne yapar? Libya’daki silâhlı rekabete daha fazla dahil olabilir mi? Kerim Has’a göre bu mümkün. Has, “Erdoğan’ın Hafter’i düşmanlaştırmasının Ankara’daki iktidarın kişisel çıkarları ve hırsları istikametinde ambargo altındaki Libya’ya silâah sevkiyatını ve Suriye’den Libya’ya savaşçı transferini yoğunlaştırmasını beraberinde getirebilir. Bu çok tehlikeli bir politika, ama ateşkesin suya düşmesi, iktidar açısından şahsi finansal gelir kaynaklarının artması sonucunu doğurabilmesi bağlamında bazılarınca kazançlı görülebilir” değerlendirmesini yapıyor.

Hafter’in hedefi Trablus

Libya’daki gayrimeşru silâhlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, “ateşkesin sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini” duyurdu.

Libya merkezli yerel bir televizyona konuşan Salih, Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak’ta yerel saatle 00.00’da hayata geçmek üzere yaptığı ateşkes çağrısına “Rusya Devlet Başkası Vladimir Putin’e saygılarından” dolayı olumlu cevap verdiklerini söyledi.

Salih, açıklamasında “ateşkesin kendileri için sona erdiğini savaşın devam edeceğini” kaydetti. Trablus’taki çatışmalarda başarı elde edememelerine dair ise Salih, “Türkiye’nin müdahalesi Trablus’un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi.” ifadelerini kullandı. Trablus - aa

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Libya’dan kaçmaya çalışan bin kişi engellendi

Libya’daki çatışmalardan kaçmaya çalışan yaklaşık bin kişinin, Akdeniz’de sahil güvenlik ekiplerince durdurularak Libya’ya gönderildiği bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) açıklamasına göre, 2020’nin ilk iki haftasında, aralarında 136 kadın ve 85 çocuğun bulunduğu en az 953 sığınmacı, teknelerle Libya’dan kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. DW Türkçe’nin haberine göre, Libya sahil güvenlik ekiplerine ait teknelere ve bir ticarî gemiye bindirilerek gözaltı merkezlerine götürülen bu kişilerin birçoğunun Trablus’ta tutulduğu kaydedildi. Uluslararası Göç Örgütü’nün konuştuğu sığınmacılar, Libya’dan Avrupa’ya kaçış girişimlerindeki artışın büyük oranda Trablus ve çevresindeki çatışmalardan kaynaklandığını söyledi. Sığınmacıları durduran Libya sahil güvenlik ekipleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından eğitilip finanse ediliyor.

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