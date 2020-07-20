Açılışa kimler katılacak?

Ayasofya Cami’nin açılışına kimlerin katılacağı merak konusu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açılışa sınırlı sayıda katılım olacağını belirterek şunları söyledi: “Orada öncelikle bir kere cuma namazının ve bir büyük mabet olarak Ayasofya Camii’nin mehabetine uygun, yani o günün şanına, şerefine uygun bir şekilde, vakar ile sakin bir şekilde bu açılışın gerçekleşmesi hedefleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tabiî ki katılacaklar. Vatandaşlarımızla birlikte belli sayıda cemaat orada olacak. Zaten cumanın şartlarından birisidir bu. Ana zemin olarak giriş katında Cuma namazı kılınacak ilk planda(…) Burası Allah’ın evi, herkese açık. Oraya ibadete gelmek isteyen herkes tabiî ki gelir. Yani ‘Sen gel, sen gelme’ denilecek bir durumdan bahsetmiyoruz. Ama sayı konusunda bir çalışma yapmak durumundayız bu salgın şartları içerisinde. Dolayısıyla bunu bir protokol listesi, VIP listesi gibi ifade etmek de doğru değil. Allah’ın evinde protokol olmaz, VIP, VIP olmayan ayrımı olmaz. Orada herkes eşittir(…) Ama tabii mümkün olan en katılımcı temsili niteliği yüksek bir hazırlığın yapıldığını söyleyebilirim.”