"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Açlık sınırının altında kaç aile var?

12 Kasım 2019, Salı 20:00
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un cevaplaması için Meclis’e soru önergesi verdi.

Son günlerde artan toplu intihar vak’alarının arttığını, belirti ve bulguların intiharların sosyo-ekonomik sebeplerden kaynaklandığına işaret ettiğini söyleyen Karaduman, “Bu son vak’alar kamuoyunda yeni vak’aların yaşanabileceği endişesini oluşturmuştur” dedi. Karaduman, Selçuk tarafından Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede şu sorularının cevaplandırılmasını istedi: “Meydana gelen toplu intihar vak’alarının sebepleri bakanlığınızca tesbit edilmiş midir?  İstanbul Fatih’te ve Antalya’da intihar eden ailelere bakanlığınıza bağlı kuruluşlarca sosyal ve ekonomik destek (SED) hizmeti sağlanıyor muydu?  Türkiye’de açlık sınırının altında bir gelirle yaşamalarını sürdüren hane halkı sayısı kaçtır? Yoksulluk kaynaklı intihar vak’alarını önlemeye yönelik Bakanlığınızca hangi çalışmalar yürütülmektedir? “Yeni Yoksulluk” kavramı bilimsel literatürde özellikle büyük kentlerin varoşlarında farklı faktörlerin ortaya çıkardığı yoksulluğu ifade eder. Bu doğrultuda yoksulluğun farklı türlerini incelemeye ve önlemeye yönelik hangi projeleri uygulamaktasınız?” 

Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu gidişle cezaevleri esnafla dolar

    Açlık sınırının altında kaç aile var?

    Modern dünyada böyle bir suç yok

    'İntihar haberleri yüreğimizi dağladı'

    Annelerin eylemi 71. gününde: 'Yüreği yanık bütün anneleri davet ediyoruz'

    "15 Temmuz için şehit aileleri ve gazileri için toplanan paralar nereye gitti?"

    MSB: Türk-Rus kara devriyesi kışkırtmalara rağmen devam ediyor

    Rusya, İdlib'de yine sivilleri hedef aldı

    Estonya'nın e-Oturum uygulamasına Türkiye'den büyük ilgi

    Millilere beraberlik yetiyor

    Yunanistan'da göçmenler ana karaya taşınıyor

    En çok ağaç dikme rekorunun sahibi hangi şehir oldu?

    "Rusya ve ABD terör örgütlerini temizleyemedi"

    İngiltere, Rusya'ya suçladı: James Le Mesurier krizi büyüyor!

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda kuruma atama yapıldı

    İnsan ne ile yaşar

    Uber CEO'sunun Kaşıkçı cinayetine ilişkin yorumu büyük tepki çekti

    TCMB cari işlemler verilerini açıkladı

    Ebu'l Ata'ya suikast

    Bediüzzaman istibdata karşı dik durdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fitne, aileleri de böldü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millî irade, Kemalizm ve AKP
    Genel

    Korku, hâkimleri vicdandan koparıyor
    Faruk ÇAKIR

    Acı itiraf
    Genel

    Bediüzzaman istibdata karşı dik durdu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dindar Atatürkçü” ezikliği
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarında “Atatürkçülüğün ikamesi”-1
    Ahmet BATTAL

    Kemalince duyuş, duruş, görüş, gösteriş...
    Genel

    Modern dünyada böyle bir suç yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.