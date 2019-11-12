Açlık sınırının altında kaç aile var?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un cevaplaması için Meclis’e soru önergesi verdi.

Son günlerde artan toplu intihar vak’alarının arttığını, belirti ve bulguların intiharların sosyo-ekonomik sebeplerden kaynaklandığına işaret ettiğini söyleyen Karaduman, “Bu son vak’alar kamuoyunda yeni vak’aların yaşanabileceği endişesini oluşturmuştur” dedi. Karaduman, Selçuk tarafından Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede şu sorularının cevaplandırılmasını istedi: “Meydana gelen toplu intihar vak’alarının sebepleri bakanlığınızca tesbit edilmiş midir? İstanbul Fatih’te ve Antalya’da intihar eden ailelere bakanlığınıza bağlı kuruluşlarca sosyal ve ekonomik destek (SED) hizmeti sağlanıyor muydu? Türkiye’de açlık sınırının altında bir gelirle yaşamalarını sürdüren hane halkı sayısı kaçtır? Yoksulluk kaynaklı intihar vak’alarını önlemeye yönelik Bakanlığınızca hangi çalışmalar yürütülmektedir? “Yeni Yoksulluk” kavramı bilimsel literatürde özellikle büyük kentlerin varoşlarında farklı faktörlerin ortaya çıkardığı yoksulluğu ifade eder. Bu doğrultuda yoksulluğun farklı türlerini incelemeye ve önlemeye yönelik hangi projeleri uygulamaktasınız?” Ankara – Recep Gören

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