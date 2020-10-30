AFAD: Vefat sayısı 17'ye, yaralı sayısı da 419'a yükseldi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 17 kişinin vefat ettiğini, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini, 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Türkiye genelinde İzmir seferberliği
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AFAD: Vefat sayısı 17'ye, yaralı sayısı da 709'a yükseldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.
Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.
6 kişi vefat etti
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini, 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 16'sı 4 büyüklüğünün üzerinde 84 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere, 17 vatandaşın vefat ettiği hatırlatılan açıklamada, 709 vatandaşın yaralandığı, yıkılan ve hasar gören 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti sevk edildiği kaydedildi.
AA