AFAD: Vefat sayısı 17'ye, yaralı sayısı da 419'a yükseldi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 17 kişinin vefat ettiğini, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini, 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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