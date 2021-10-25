"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

AİHM’e direnmek yaptırım getirir

25 Ekim 2021, Pazartesi 17:00
BM İşkenceye Karşı Komite üyesi Erdoğan İşcan, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamamakta ısrar etmesi durumunda ağır yaptırımlardan kaçamayacağını söylüyor.

Amerika, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 10 ülke büyükelçisinin tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest kalması için Türk hükümetine yaptığı ortak çağrı sonrası Ankara’nın Batı’yla ilişkilerinde “tarihi kırılma” yaşanıyor. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite üyesi, emekli büyükelçi Erdoğan İşcan Ankara ile Batı arasındaki gerilimin diyalogla çözülebileceği ancak Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamamakta ısrar etmesi durumunda ağır yaptırımlardan kaçamayacağı mesajı veriyor. DW Türkçe’nin sorularını cevaplayan İşcan, büyükelçilerin Türkiye’ye ortak çağrı yapmasının eleştirilebileceğini, ama “Kavala’yı serbest bırakın” demelerinin yanlış olmadığını söylüyor.

Gelişmeler vahim yönde ilerler

İşcan, “10 büyükelçinin temsil ettikleri devletlerin onayı ile devletleri adına yaptıkları açıklama uluslar arası hukuk açısından sorun oluşturmaz. İnsan hakları evrenseldir, iç iş değildir. Zaten aynı yaklaşım Avrupa Konseyi kararlarında resmen var ve Türkiye’ye iletilmiş, iletilmeye devam edilecek. Sorun, diplomasi taktiği açısından. Bu girişimin olası sonuçları değerlendirilmeli, gerginliği tırmandırabileceği dikkate alınmalıydı” ifadelerini kullanıyor. İşcan; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “istenmeyen adam ilân edilecekler” çıkışıyla yaşanan gerilimden çıkış yolu olup olmayacağı konusunda da Batı’yı işaret ediyor. İşcan, “10 ülkeden bir ya da birkaçının Türkiye ile temas ederek diyalog yoluyla ortak çözüm aramayı önermeleri durumunda, Türkiye bakımından da iç kamuoyuna yönelik çıkış yolu yaratılmış olur. İstenmeyen kişi kararı geri alınabilir. Yoksa gelişmeler vahim yönde ilerler” diyor.

Gerginliğin tırmanması kaçınılmaz

İşcan’a göre Türkiye’nin üzerinde asıl durması gereken konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının uygulanması zorunluluğu. AİHM’nin Kavala’nın tutukluluğu konusunda Türkiye hakkında ihlâl kararı verdiğini ve “derhal serbest bırakılması”nı istediğini hatırlatan İşcan, Türkiye’yi bekleyen yaptırım sürecine işaret ediyor: “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 30 Kasım’da toplanacak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini getirmediği için Türkiye hakkında ihlâl prosedürü başlatacak. Bu bir yaptırım süreci. Batı ile gerginliğe şimdi çözüm bulunsa bile Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamamakta ısrar etmesi gerginliğin tırmanmasını kaçınılmaz kılacak.”

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    THY, Sudan seferlerini iptal etti

    BM'den 'Afgan sivillere yardımları artırma' çağrısı

    Türkiye yenilenebilir enerji üretiminde rekor kırdı

    Lübnan Cumhurbaşkanı: İç savaşa dönüş yok

    Çin'de 4 milyon nüfuslu şehir için tam kapanma kararı

    Sudan'da 'darbe karşıtı' gösteriler devam ediyor

    Jeff Bezos ticari uzay istasyonu kuracağını açıkladı

    Benzine bir zam daha

    BM'den İsrail'in bazı Filistin STK'lerini 'terör örgütü' listesine almasına tepki

    Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları geçti

    Hayvan dostlarımızı bir gün değil, her gün koruyalım

    Marmara can çekişmeye devam ediyor

    Bu boyalar yasaklansın

    Kul hakkı yiyenle ittifak yok

    Kanser, “geliyorum” der

    Türkiye'de son 24 saatte 27663 vaka ve 232 ölüm gözlemlendi

    Derbide 3 puan Beşiktaş'ın

    Girdi maliyetleri ve vergi yükü azaltılmalı

    BMGK Sudan'daki darbeyi görüşecek

    La Palma Adası'nda alarm durumu devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şimdi de büyükelçi krizi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    İçişleri Bakanlığı’nı göreve dâvet ediyoruz
    Genel

    Kul hakkı yiyenle ittifak yok
    Genel

    Benzine bir zam daha
    Cevher İLHAN

    “Büyükelçilerin çağrısı” neden krize dönüştürüldü?
    Osman ZENGİN

    “Allah bir olur. Hiç üç olur muymuş?”
    Süleyman KÖSMENE

    Ahiret için hazine haller
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazarsavar: Yüksek iman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.