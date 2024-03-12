Akbelen’de kamulaştırma kararı

Muğla’nın Milas Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin kömür sahasını genişletmek için İkizköy’deki Akbelen Ormanları’nın çevresinde yer alan 190 parsellik arazi için linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere ‘acele kamulaştırma’ kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Akbelen Ormanı’nın bulunduğu Milas’ın İkizköy, Çamköy ve Karacahisar sınırları içindeki 190 parsellik arazi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Kararda, tarım arazilerinin olduğu söz konusu sahanın “S:86541” numaralı linyit işletme ruhsatlı saha olduğu belirtildi. Kararda, tarım arazilerinin olduğu sahanın linyit işletme ruhsatı olduğu belirtildi. MA’nın haberine göre Limak Holding ve IC Holding’in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin kömür sahasını genişletmek için geçen yıl 24 Temmuz’da ağaç kesimine başlanarak, yüzlerce ağaç yok edildi. Haber Merkezi

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