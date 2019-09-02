AKP'den flaş ihraç kararları

AKP Merkez Yönetim Kurulu Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın tedbirli olarak kesin ihracı istemiyle merkez disiplin kuruluna sevkine oy birliği ile karar verdi.

AKP'den yapılan açıklama şöyle denildi:

"AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir."

NTV'de yer alan habere göre talebin gerekçesi olarak ise parti tüzüğünün 177 taksim 7’nci maddesi gösterildi. Bu madde, parti yöneticileri, üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında gerçek dışı haber yaymak, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmayı içeriyor.

MYK, ihraç istemli taleple birlikte 4 isim hakkındaki iddialara ilişkin dosyaları Merkez Disiplin Kurulu’na sunacak. Ahmet Aydın'ın başkanlık ettiği Merkez Disiplin Kurulu dosyaları önümüzdeki inceleyecek. Haklarında ihraç talep edilen isimlere savunma yapmaları için çağrıda bulunacak. Çağrıya olumlu yanıt alınması halinde 4 isim savunmasını yapacak. Ardından Kurul, nihai kararını verecek.

Diğer taratan, eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı için de il yönetimleri harekete geçerek il disiplin kurullarında işlem yapılacak.