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8 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Akşener'den Çin Büyükelçiliği’ne sert tepki: Bu tehditler bize sökmez

08 Nisan 2021, Perşembe
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin kendisi ve Ankara Büşükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ilgili açıklamasına sert tepki göstererek, “Bu tehditler bize sökmez. Biz, bu mücadeleyi bugün Türkiye’de bu kürsüden veririz. Yarın, gün gelip de iktidar olduğumuzda uluslar arası toplumu karşınıza diker, öyle mücadele veririz. Ama bu mücadeleden asla vazgeçmeyiz. Ve o pis elinizi, Uygur’un sinesinden çekene kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Akşener, “Bizim, herhangi bir ülkenin egemenliğiyle ilgili bir sorunumuz yok. Ama bizim, Çin’in, egemenlik adı altında, Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili, çok büyük bir sorunumuz var. Biz, “insan hakları diyoruz, adalet.” diyoruz. Biz, “Doğu Türkistan’daki Müslüman Türk’ün, namusuna uzanan, mabedine değen o eli çekin.” diyoruz. Biz, “Uygur Soykırımını Durdurun!” diyoruz” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

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  • Sezai MUMCU

    8.4.2021 19:54:42

    Ipek Yolu Projesi Uygur Zulmü kalkana kadar Türkiye tarafindan askiya alinsin,

Risale-i Nur Külliyatı

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