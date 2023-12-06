Anlama, matematik ve fende OECD sonuncusuyuz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, PISA 2022 verilerini değerlendirdi.

81 ülke ve bölgede, 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen (bilim) seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fende 34 ve okumada 36. sırada yer aldığını bildiren Uysal, “Son olarak 2018’deki verilere göre görece bir iyileşme söz konusu. Hatta öyle ki Milli Eğitim Bakanlığı, OECD ortalamalarını bir kenara bırakıp sıralamadaki 3-4 basamak yer değişikliğini ‘Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti’ diye duyurmuş. İşin aslına bakalım; Sıralamada OECD ülkeleri içerisinde 2002’deki noktadayız. Okuduğunu anlama, matematik ve fende OECD’ye üye 38 ülkeyi baz alırsak son sıradayız” Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gültekin Uysal, “Yıllardır söylüyorum, bu ülkenin asıl beka sorunu eğitimdir. Eğitim bir Milli Güvenlik meselesidir. Sınavlarda akranları ile rekabet edemeyecek bir nesil, hayatın acımasız ve kendileri adına dezavantajlı rekabet koşullarında nasıl kazanabilir, ileri geçebilir? Bu arada böyle eğitim politikaları ile, böyle eğitim anlayışı ile isterseniz 2123 hedefleri belirleyin; hep ıska hep karavana!” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Adnan Solmaz