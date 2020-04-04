"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımlandı

04 Nisan 2020, Cumartesi 22:10
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

Genelgede, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar. 

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar. 

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar. 

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar ile askerlik hizmetini tamamlayanlara seyahat izin belgesi verilebilecek

- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. 

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler 

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı

Genelgeye göre, Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı ile "İçişleri Bakanlığı E- Başvuru" sistemi üzerinden talepte bulunabilecekleri gibi valilik ve kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurullarına doğrudan başvuru da yapabilecekler.

Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.

Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak. 

AA

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde son 24 saat

    İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 16,1'e geriledi

    Yurt dışında 156 Türk vatandaşı vefat etti

    Araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımlandı

    'ABD'de salgın 7 gün içerisinde zirve yapabilir'

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 23 bin 934’e ulaştı

    İtalya'da ölü sayısı 15 bini aştı

    Kültür ve Turizm Bakanı yapılan düzenlemeleri paylaştı

    Devlet maske satacak

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Beraber mücadele edelim' çağrısı

    ABD'de virüs nedeniyle 1105 can kaybı daha yaşandı

    "Yurtlarda 15 bin 756 kişi karantinada"

    Meteorolojiden fırtına uyarısı

    Japonya, koronavirüse karşı yararlı olan ilacı ücretsiz dağıtacak

    Tekirdağ'da toplu ulaşım durduruldu

    Yeni alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da sessizlik hakim

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de aşı için harekete geçti

    Hamilelere 'Kovid-19' tavsiyeleri

    Almanya ve Hollanda'da hoparlörden ezan, yaygınlaşarak devam ediyor

    Dünya genelinde ölü sayısı 60 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasimizin derin çıkmazı
    Genel

    Yeneroğlu: Keyfi uygulamalara son verilsin
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs projesi dizaynı ve sonuçları (2)
    Risale-i Nur'dan

    Hastalık der ki: Gururu bırak, seni Yaratanı düşün!
    Ahmet BATTAL

    Devlet içinde evlet olur mu?
    Genel

    Yoğun bakımlar dolmaya başladı, doktorlar endişeli
    Genel

    İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
    Genel

    El konulan paralar halkın
    Mehmet ÇETİN

    Koronavirüsün kaderî yansımaları
    H. Muharrem OKUR

    Adalet ihtiyacı (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.