HAZİNE VE MALİYE BAKANININ SÜRPRİZ İSTİFASI VE SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN BELİRSİZLİKLE İLGİLİ TARTIŞMALAR DEVAM EDERKEN, ASIL PROBLEMİN TEK ADAM SİSTEMİ OLDUĞU VURGULANIYOR.

MEMLEKETİN HALİ

Prof. Dr. Refet Gürkaynak, yaşananlar için “Herşeyin seri yapıldığı başkanlık rejimi, damat bakanı istifa etti mi etmedi mi teyit dahi edemiyor. Maliye bakanı var mı, kim, herkesin birbirine sorduğu akşam. Memleketin hali” yorumunu yaptı.

ADALET, EĞİTİM...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın değerlendirmesi ise şu oldu: “Sorun bakan değil; sorun, adalet reformu, para politikası reformu, eğitim reformu, toplum olarak ayrışmanın engellenmesi, güçler ayrılığı konularındaki eksiklik.”

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ALBAYRAK’IN İSTİFASI GENİŞ YANKI BULDU

Asıl sorun tek adam sistemi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından, akademisyenler sorunun yalnızca bakanda olmadığına ve tek adam sisteminin değişmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün akşam saatlerinde ‘sağlık sorunlarını’ öne sürerek siyaseti ve bakanlık görevini bıraktığını duyurdu. Albayrak’ın istifa kararını Twitter hesabından değerlendiren Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş,, “Sayın bakan istifa etti ise eğer, bu çözüm değil. Herkesin kendisine yüklenmesi de sorunu görmemekle alakalı. Sorun bakan değil” dedi. Prof. Demirtaş, paylaşımına şöyle devam etti: “Sorun: 1) Adalet reformu 2) Para politikası reformu 3) Eğitim reformu 4) Toplum olarak ayrışmanın engellenmesi 5) Güçler ayrılığı konularındaki eksiklik.”

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Memleketin hali

Albayrak’ın istifasının ‘siber saldırı’ mı yoksa ‘gerçek’ mi olduğu tartışmaları sürerken, Gürkaynak duruma tepki gösterdi. Gürkaynak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Her şeyin seri yapıldığı başkanlık rejimi damat bakanı istifa etti mi etmedi mi teyit dahi edemiyor. Maliye bakanı var mı, kim, herkesin birbirine sorduğu akşam. Memleketin hali.”

“Artık zamanımı aileme ayıracağım”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından Cumhurbaşkanlığından ve AKP’den uzun süre açıklama gelmemesi tartışmalara sebep olmuştu. Albayrak’ın istifasını yandaş medya görmezken, Albayrak Instagram hesabından şu mesajı paylaşmıştı. ‘’Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanınımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen anneme, babama, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.”

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Baba Albayrak: Yıpranıyorsun

Gazeteci Barış Yarkadaş, Albayrak’ın istifasına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, “Baba Albayrak’ın oğluna ‘Yıpranıyorsun, her şeyden sen sorumlu tutuluyorsun, bunu hak etmiyorsun’ dediği belirtiliyor. Oğlu bakan olduktan sonra yazarlığa veda eden Sadık Albayrak’ın bu tutumu ve istifa mektubundaki “anne-baba” vurgusu resmi tamamlıyor. Hem Ağbal’ın atanması hem de Albayrak’ın “Doları istesek düşürürüz” açıklaması, bu sabah ipleri tamamen koparıyor. Albayrak’ın hışımla yazdığı istifa dilekçesi ise işin tuzu biberi oluyor” dedi.

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“Keşke bu işe girmeseydim”

Gazeteci Murat Yetkin, istifa ettiğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadar etkiye sebep olmadığını yazdı. Yetkin, “Albayrak istifasıyla bundan sonra ekonomide olacaklardan kendisinin sorumlu olmadığını “Allah sonumuzu hayreylesin” diye biten istifasıyla beyan etti. Artık kalsa bile bütün sorunların kaynağının o olmadığı bilinecek. Yakın çevresine “keşke Enerji bakanlığında kalsaydım, bu işe hiç girmeseydim” diye yakındığı konuşuluyor Ankara kulislerinde” diye yazdı.

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Bugünkü yönetimin tipik bir göstergesi

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa duyurusu ve buna ilişkin resmî bir açıklama yapılmamasına ilişkin olarak, “Devletin bu kadar sorunu varken, sosyal medya üzerinden devletçilik oynamak, bir acziyet sergilemek son derece üzücüdür. Son derece acziyet ifadesidir” dedi. Tatlıoğlu, “Dünden beri Türkiye’nin Maliye Bakanı yoktur. Adeta bir ciddiyetsizlik örneği. Bugünkü yönetimin tipik bir göstergesidir. Devlet yönetiminde binlerce yıldır geleneği olan bir ülkede bir nepotizme boğulmuş yönetim anlayışı içinde nasıl sürüklendiğinin göstergesidir” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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Meselemiz isimlerin değil, zihniyetin değişmesi

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası hakkında yaptı açıklamada “Liyakat sahibi olmayanın istifası da yapamadığı iş gibidir. Son görev istifa idi onu bile elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bu başarı da sizin” dedi. Karaduman, sosyal medya Twitter hesabından şunları yazdı: “Meselemiz isimlerin değil, zihniyetin değişmesidir. Faize, borca, ithalata, ranta ve betona dayalı ekonomik anlayışın yerine hakça paylaşıma, adil gelir dağılımına, üretime ve ihracata dayalı faizsiz bir ekonomik modeli inşa etmek birinci meselemiz olmalıdır.”

Ankara - Recep Gören

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Devleti aşirete çevirdiler

Gelecek Partisi lideri eski başbakan Ahmet Davutoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanının istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor. İşte bunun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ve herkesi bugünkü açıklamamızı takip etmeye davet ediyoruz” dedi. Davutoğlu’nun açıklamaları şöyle: “Dün gece hem devlet teamüllerimiz, hem demokrasimiz, hem basın özgürlüğümüz hem de ülkemizin eğitim kalitesi açısından ciddi bir hüzün ve hicap duydum. Türkiye Cumhuriyetinde bakanlık makamına gelmiş birisinin böyle kötü bir Türkçe kullanmasına inanamadım. Bu Türkçe ile bırakın bakanlık idare etmeyi herhangi küçük bir kurum bile yönetilemez.”

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Bir an önce erken seçim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonrası ‘erken seçim’ çağrısı yaptı. Gökçen’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Cumhuriyet Halk Partisi olarak erken seçim talep ediyoruz. İşçinin, işsizin, öğrencinin, emeklinin, gencin, yaşlının, kadının bizimle talebi ortaktır. Bu panayırdan sıkıldık. Bir an önce erken seçim!”