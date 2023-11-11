'AYM kararlarını derhal uygulayın'

Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına karşı Ankara Adliyesi’nden Yargıtay’a yürüyen Ankara Barosu üyesi avukatlara Anayasa Mahkemesi önünde destek verdi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan ve Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen avukatlar, Yargıtay önünde açıklama yaptı. Sağkan, “Anayasaya aykırı işlem yapmaktan hemen vazgeçin. Anayasaya 153. maddesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının bütün yargı organlarını bağlayacağını açık şekilde düzenlemiştir. Hemen bugün Anayasa’nın 153. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın” dedi.

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