Azerbaycan: Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz

Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı tepelerin kontrolünü ele geçirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi. Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı tepelerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermenistan güçlerinin ağır kayıplar verdiği aktarıldı. Bakanlık, Ermenistan askerlerinin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı. *** 'Son kez uyarıyoruz' Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı. Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. AA

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