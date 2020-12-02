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2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi haberlerine ilişkin açıklama

02 Aralık 2020, Çarşamba 17:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'e gelişinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin bir soruya Soylu, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz gerekli açıklamayı tüm detayıyla yaptı. Ben onun yeterli olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

Soylu, "Bir tehdit, suikast girişimi var mı?" sorusu üzerine, "Biz haftada ortalama 65-80 arası eyleme yönelik duyum alırız. Toplam duyum miktarımız da yurt içi 1300-1350'dir. Ortalama böyle gider. Ben, 4 yıldır bu işi yapıyorum. Türkiye'de böyle yıllardan beri karşılaştığımız durum söz konusu." diye konuştu.

Kamu görevlileri, görevleri nedeniyle terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişiler ile sansasyonel sonuçlar oluşturabilecek kişi, kurum ve yerlerin terör örgütlerinin hedefi olabileceğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Kayyumlarımızdan bir kişiye bazen haftada 5, bazen ayda 3-4 sürekli olarak bu tip tehditler gelir. Biz bir kıraathanede konuşulan bir sözü de değerlendirmek zorundayız. Biz hiçbir şeyi azımsamayız, küçümsemeyiz, hafife almayız, hepsini tek tek değerlendiririz. Türkiye'de devlet büyüklerimize bu konularda terör örgütlerinin yaptığı tehditleri, hem bu konudaki meselelerin takibi açısından sürekli olarak da değerlendiririz. Kamu görevlilerine, özel şahıslara kendi kişilikleri sebebiyle yapılanları değerlendiririz. Bütün bunlar bizim değerlendirmemiz içindedir." 

"PKK, PYD, DEAŞ terör örgütünden tehdit alanlar var"

Tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Soylu, bu konuların, kamuoyuyla, basınla paylaşılmamasını istediklerini belirterek şöyle devam etti: 

"Çünkü bu duyumların kendilerine ait dereceleri vardır. İstihbari bir anlayışı paylaşıyoruz ama bunların kendilerine ait bu derecelerine göre üzerine düşeriz. Takdir edersiniz ki burada küçük göreceğimiz, 'Aman bir şey olmaz.' diyeceğimiz tehditler hiçbir zaman söz konusu olmaz. Hepsiyle ilgileniriz. Bu konuda son zamanlarda en çok tehdit alanlar da var. Özellikle PKK, PYD, DEAŞ terör örgütünden tehdit alanlar var.

Allah korusun, terör örgütlerinin eylem hedeflerini başarmış olmaları kadar aynı zamanda bir hedefleri daha vardır; o hedefleri de kendilerinden mümkün olduğunca söz ettirmek, toplumun güvenini ve istikrarını sarsmaya yönelik adımlar atabilmektir. Terör örgütleri sadece eylemle hedeflerine ulaşmazlar, bu tip meselelerle de hedeflerine ulaşırlar. Onun için biz basınımızın da bu konuda sorumluluk duyması lazım geldiğini de düşünenlerdeniz. Çünkü bu bizim işimiz. Sizin işinizin birtakım kriterleri, ilkeleri var. Bu ilkeler de bunlardır. Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir. Böyle bir suikast girişimiyle yakalanan kimse de söz konusu değildir."

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun terör örgütlerinden en çok tehdit alan kişiler arasında yer aldığını belirterek "PKK'nın sürekli tehdidindedir. Yukarıdan aşağıya birçok listemiz var. Ama biz bunlarla ilgili gerekli tedbirleri alırız, korumayı sağlarız." diye konuştu.

AA

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