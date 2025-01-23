Baskı, doktorları kaçırtıyor

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre, 2024 yılında yurt dışında çalışmak için 2 bin 692 hekim, İyi Hal Belgesi aldı.

Hasta mobbingi ve meslek değersizleştirmesinin hekim göçünü artırdığına dikkati çeken TTB Merkez Konsey Üyesi Nilüfer Ustael, “5 dakikada bir muayene baskısı, maaşların yetersizliği, sosyal hayatta yoksulluk nedeniyle üstlerindeki baskı, uzun çalışma süreleri, bunların hepsi hekimlerin üzerinde ciddi baskıya sebep oluyor. Kişi başı hasta muayene sayısı, OECD ülkelerinde olmayacak kadar yüksek. Hastanın bundan faydalanma düzeyi de çok düşük. Hasta ve hekim karşı karşıya getiriliyor, bu da şiddeti doğuruyor. Bu sistemden ne hekim ne de hasta memnun” ifadesini kullandı. Ankara - Anka

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