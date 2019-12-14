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14 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Bedeli millet ödüyor

14 Aralık 2019, Cumartesi 00:12
DP LİDERİ UYSAL, ABD’NİN SOYKIRIM KARARINI KINARKEN, DIŞ POLİTİKADA TEK ADAM SİYASETİNİN BEDELİNİ MİLLETİN ÖDEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

TÜRKİYE 1’DEN BÜYÜK

GÜLTEKİN Uysal, ABD Senatosu’nun Ermeni Soykırımı kararını kınadığını belir-terek, “Bu kararı kınıyor, hem ülkemize, hem de dünyaya hatırlatıyoruz; Dünya 5'ten, Türkiye ‘1’den büyüktür” dedi ve kararın iki ülke arasındaki ilişkilerde bir kırılmaya yolaçacağını dile getirdi.

BASİRETSİZLİK

DP LİDERİ, “Türk ekonomisini ‘operas-yonlara açık’ hale getiren basiretsizlikler silsilesi, muhakkak ki bu kararın maliyetini de ülkemize, milletimize fatura edecektir. Bunun asıl sebebi kendi kaderleri ile ülke-mizin kaderini bir hale getirmek isteyen bir bencil ve çıkarcı anlayıştır” diye konuştu.

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Yanlış dış politikanın bedelini millet ödeyecek

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın dış politikasını eleştirerek, “Türk ekonomisini ‘operasyonlara açık’ hale getiren basiretsizlikler silsilesi, muhakkak ki bu kararın maliyetini de ülkemize, milletimize fatura edecektir” dedi.

ABD Senatörü Rob Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Senatosu’nun “Ermeni soykırımı” tasarısını resmen kabul ettiğini duyurdu.  Tasarının kabul edilmesiyle ilgili açıklama yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Alınan bu kararın Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kırılmaya sebep olacağı ortadadır” dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Uysal, şunları kaydetti: “ABD Senatosu’nda 1915 Tehciri hakkında alınan karar hukuksuz ve tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, kabulü ve mazur görülmesi mümkün olmayan siyasi bir karardır. Alınan bu kararın Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kırılmaya sebep olacağı ortadadır. Türk ekonomisini “operasyonlara açık” hale getiren basiretsizlikler silsilesi, muhakkak ki bu kararın maliyetini de ülkemize, milletimize fatura edecektir. Bunun asıl sebebi kendi kaderleri ile ülkemizin kaderini bir hale getirmek isteyen bir bencil ve çıkarcı anlayıştır.”

 

Dünya 5’ten, Türkiye 1’den büyük

Uysal, iktidarın eksen kayması yaşadığını belirterek, “Dış politikada ilkelerden ikili ilişkilere bir “eksen kayması” yaşayan iktidarın bu kararlardan ders çıkarması, ülkemiz için “demoklesin kılıcı” haline gelen bu gibi kararlardan etkilenmeyecek bir siyasi ve ekonomik vaziyet alması gerekmektedir. Bizler Demokrat Parti olarak alınan bu kararı kınıyor, hem ülkemize hem de dünyaya hatırlatıyoruz; Dünya 5’ten, Türkiye “1”den büyüktür. Türkiye ile kurulacak ilişkilerde bilinmesi ve değerlendirilmesi gereken de budur! Türk Milleti büyük bir millettir. Bu devlet ise 17 yıllık politikalarla değil, binlerce yıllık kadim bir anlayışla değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

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